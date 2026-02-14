Khởi tố người đàn ông sản xuất giò chả chứa hóa chất độc hại

Ngày 14-2, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Đức Chinh (SN 1967, ngụ thôn Đồng Tân, xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình) về hành vi phạm tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" quy định tại khoản 1, điều 317, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2025.

Thi hành lệnh khởi tố đối với ông Lê Đức Chinh sản xuất giò chả có chứa hóa chất

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, ngày 2-2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Chi Cục an toàn thực phẩm Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất giò, chả của ông Lê Đức Chinh ở địa chỉ trên.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 256 kg giò, chả, giăm bông đều chứa chất hàn the (Natri Tetraborat, là chất không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong thực phẩm).

Cơ quan chức năng xác định, trong quá trình sản xuất giò, chả, giăm bông, ông Chinh đã sử dụng hàn the để cho vào nhằm mục đích giảm giá thành sản xuất (do hàn the rẻ hơn các phụ gia khác) và làm tăng độ giòn, dai, tăng thời gian bảo quản sản phẩm.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.