Ngày 4-6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.Q.M. (SN 1990, trú tại thôn Nà Làng, xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, quy định tại điều 341 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Ba Chẽ tống đạt quyết định khởi tố bị can

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Ba Chẽ phát hiện vào tháng 11-2025, anh T.Q.M. mặc dù không qua đào tạo, không được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ vận hành máy xúc theo quy định nhưng anh M. đặt mua chứng chỉ vận hành máy xúc giả trên mang xã hội Facebook của một người không rõ thông tin, lai lịch.

Sau đó, anh M. sử dụng chứng chỉ vận hành máy xúc giả để nộp hồ sơ xin việc tại Công ty Cổ phần đầu tư và thi Công hạ tầng Vinalpha thuộc dự án Hạ Long Xanh từ ngày 4-12-2025.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan.