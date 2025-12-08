HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đường dây cấp chứng chỉ khống quy mô lớn: Chủ mưu là hiệu trưởng Trường Mastco

Trần Thái

(NLĐO) - Theo hồ sơ vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tạm đình chỉ điều tra đồng thời phát lệnh truy nã đối với hiệu trường Trường Mastco.

Chiều 8-12, TAND TPHCM tuyên án hàng loạt bị cáo trong đường dây làm giả chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động, chứng chỉ nghề… hoạt động dưới vỏ bọc Công ty Mastco và Trường Mastco. Tất cả các bị cáo đều bị xét xử về tội "Giả mạo trong công tác".

Theo đó, HĐXX tuyên phạt: Nguyễn Ngọc Thanh Tâm (SN 1992) 12 năm tù; Lê Thị Phương Khánh (SN 1997), Lê Thị Cẩm Thu (SN 1996), Trần Thùy Trang (SN 1991): mỗi bị cáo 12 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Tuyển (SN 1993) 13 năm tù; Trần Thăng Kỳ (SN 1998) 13 năm tù; Nguyễn Văn Cường (SN 1990), Nguyễn Tấn Vĩnh Lộc (SN 1982), Ngô Thị Minh (SN 1985 – xin vắng mặt), Bùi Thị Thanh Nam (SN 1995): mỗi bị cáo 7 năm tù; Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (SN 1989) 5 năm tù; Nguyễn Văn Đa (SN 1977) 4 năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo còn bị phạt bổ sung từ 10 đến 30 triệu đồng. Tòa án còn buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, được khấu trừ phần đã tự nguyện nộp trước.

Đường dây cấp chứng chỉ khống hoạt động hơn 3 năm

Theo cáo trạng, Công ty Mastco được thành lập từ năm 2017, do Phạm Văn Hoàng làm Tổng giám đốc. Công ty có đầy đủ giấy phép hoạt động huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cấp. Năm 2020, Mastco mở chi nhánh mang tên Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Mastco, đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại huyện Hàm Thuận Nam (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) với quy mô đào tạo 54 học viên/năm.

Tuy nhiên, thay vì tổ chức đào tạo thật, Hoàng đã dùng toàn bộ hệ thống này như một vỏ bọc hợp pháp để sản xuất và bán chứng chỉ khống trên phạm vi cả nước.

Từ tháng 1-2019 đến tháng 5-2022, lợi dụng việc Công ty Mastco và Trường Mastco được cấp phép đào tạo, huấn luyện an toàn lao động và liên kết giáo dục nghề nghiệp, Phạm Văn Hoàng (Giám đốc Công ty Mastco, Hiệu trưởng Trường Mastco) cùng Nguyễn Ngọc Thanh Tâm và nhiều nhân viên đã tổ chức đường dây bán thẻ an toàn lao động, giấy chứng nhận, chứng chỉ nghề… khống cho người có nhu cầu trên toàn quốc.

Đường dây cấp chứng chỉ khống quy mô lớn: Chủ mưu là hiệu trưởng Trường Mastco - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Hoàng giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp vạch ra quy trình bán chứng chỉ, mức giá, hoa hồng; điều hành qua các nhóm Zalo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên. Dưới sự chỉ đạo của Hoàng, các bị cáo đã phát hành tràn lan chứng chỉ không qua đào tạo, thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Khi Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra trụ sở, lực lượng chức năng thu giữ 95 thẻ, chứng chỉ, trong đó 94 giấy tờ là khống.

Nhóm nhân viên công ty gồm Tâm, Khánh, Thu, Trang, Tuyển, là lực lượng thực hiện trực tiếp việc soạn thảo, in ấn và giao chứng chỉ khống. Ngoài số giấy tờ bị thu giữ, nhóm này còn phải chịu trách nhiệm với toàn bộ giao dịch bất chính theo phân công của Hoàng.

Nhóm cộng tác viên môi giới tiếp tục mở rộng hoạt động bán chứng chỉ, gồm: Trần Thăng Kỳ: liên quan 180 chứng chỉ khống và 15 giấy chứng nhận cho Công ty Phong Phú; Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Tấn Vĩnh Lộc: 15 giấy chứng nhận khống; Ngô Thị Minh: 50 chứng chỉ khống cho các cá nhân thuộc Công ty AZB; Bùi Thị Thanh Nam: 61 chứng chỉ khống cho Công ty AZB; Nguyễn Ngọc Bảo Trâm: 26 thẻ khống bán cho Công ty Phát Thành Phát; Nguyễn Văn Đa: 7 chứng chỉ khống.

Phạm Văn Hoàng, kẻ cầm đầu đường dây, đã bỏ trốn trong quá trình điều tra. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này. Khi bắt được sẽ xử lý sau.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội nên cần xử lý nghiêm minh.

Một số người mua chứng chỉ khống không bị xử lý hình sự

Một số cá nhân mua giấy chứng nhận, chứng chỉ nghề khống (Nguyễn Ngọc H., Thào Seo G., Trịnh Văn T.) khai nhận mua để bổ sung hồ sơ xin việc, không sử dụng vào mục đích trái pháp luật và đã tự nguyện giao nộp. Họ được xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một số nhóm khác liên quan các công ty khác nhau chưa đủ căn cứ xử lý do hết thời hạn điều tra, cơ quan chức năng đã tách hồ sơ và tiếp tục làm rõ.

