Khởi tố người phụ nữ lừa đảo xin việc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố người phụ nữ lừa đảo xin việc

Tuấn Minh

(NLĐO)- Hứa hão có thể xin được việc, chuyển công tác, một người phụ nữ ở Ninh Bình đã lừa đảo điếm đoạt 450 triệu đồng của nhiều người dân

Ngày 14-11, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huyền (SN 1983, ngụ phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố người phụ nữ lừa đảo xin việc - Ảnh 1.

Phạm Thị Huyền bị khởi tố để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, trong khoảng thời gian năm 2016, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Phạm Thị Huyền đã đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn xin được việc, xin được chuyển công tác, xin được vào biên chế nhà nước để tạo lòng tin và đã chiếm đoạt tổng số tiền là 450 triệu đồng của 3 người khác nhau.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Phạm Thị Huyền đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai vận động thành công Phạm Thị Huyền ra đầu thú.

Tại Công an tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Huyền đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Tin liên quan

Một CEO nước ngoài bị bắt vì lừa đảo

Một CEO nước ngoài bị bắt vì lừa đảo

(NLĐO)- Ranjit Thambyrajah bị cáo buộc đã hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá đến hàng tỉ USD mà Acuity Funding không có khả năng thực hiện.

Cần Thơ: Trần Xuân Mai "nổ" quen biết nhiều người ở trung ương để lừa đảo

(NLĐO) – "Nổ" quen với người ở trung ương, một đối tượng ở TP Cần Thơ lừa bị hại đưa hơn 1,9 tỉ đồng để "chạy án" nhưng đã chiếm đoạt.

Bắt đối tượng nhắn tin cho Phó Giám đốc Công an tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tiền

(NLĐO) - Lừa đảo, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng của cán bộ, chiến sĩ công an ở 16 tỉnh, thành phố trên cả nước, một đối tượng bị bắt giữ.

lừa đảo khởi tố vụ án khởi tố bị can người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lừa đảo xin việc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo