Khởi tố người phụ nữ lừa đảo xin việc

Ngày 14-11, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huyền (SN 1983, ngụ phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Phạm Thị Huyền bị khởi tố để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, trong khoảng thời gian năm 2016, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Phạm Thị Huyền đã đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn xin được việc, xin được chuyển công tác, xin được vào biên chế nhà nước để tạo lòng tin và đã chiếm đoạt tổng số tiền là 450 triệu đồng của 3 người khác nhau.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Phạm Thị Huyền đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai vận động thành công Phạm Thị Huyền ra đầu thú.

Tại Công an tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Huyền đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.