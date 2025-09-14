Khởi tố ông Nguyễn Viết Hải - kế toán trưởng Công ty TNHH Tổng Công ty Thế Thịnh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đọc quyết định khởi tố đối với Nguyễn Viết Hải.

Ngày 14-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố bị can Nguyễn Viết Hải (34 tuổi, trú xã Ninh Châu; kế toán trưởng Công ty TNHH Tổng Công ty Thế Thịnh) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Theo điều tra, năm 2021, Nguyễn Viết Hải tham gia các hội nhóm trên Facebook, Zalo để liên hệ mua hóa đơn giá trị gia tăng từ các cá nhân rao bán.

Với thỏa thuận từ 3%-4% giá trị ghi trên hóa đơn, Hải đã mua 29 tờ hóa đơn của 5 doanh nghiệp "ma" ở TP HCM, tổng giá trị hàng hóa (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) hơn 22,4 tỉ đồng.

Các hóa đơn này ghi nhiều mặt hàng như xăng dầu, xi măng, sắt thép, cát, đá… để các doanh nghiệp hợp thức đầu vào, khấu trừ thuế.

Ngoài khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khám xét nơi ở, nơi làm việc và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hải.

Công an Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.