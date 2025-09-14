HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Khởi tố ông Nguyễn Viết Hải - kế toán trưởng Công ty TNHH Tổng Công ty Thế Thịnh

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) – Ông Nguyễn Viết Hải - kế toán trưởng Công ty TNHH Tổng Công ty Thế Thịnh ở Quảng Trị, bị cáo buộc mua bán trái phép hóa đơn hơn 22 tỉ đồng.

Khởi tố ông Nguyễn Viết Hải vì mua bán hóa đơn trái phép tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đọc quyết định khởi tố đối với Nguyễn Viết Hải.

Ngày 14-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố bị can Nguyễn Viết Hải (34 tuổi, trú xã Ninh Châu; kế toán trưởng Công ty TNHH Tổng Công ty Thế Thịnh) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Theo điều tra, năm 2021, Nguyễn Viết Hải tham gia các hội nhóm trên Facebook, Zalo để liên hệ mua hóa đơn giá trị gia tăng từ các cá nhân rao bán. 

Với thỏa thuận từ 3%-4% giá trị ghi trên hóa đơn, Hải đã mua 29 tờ hóa đơn của 5 doanh nghiệp "ma" ở TP HCM, tổng giá trị hàng hóa (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) hơn 22,4 tỉ đồng.

Các hóa đơn này ghi nhiều mặt hàng như xăng dầu, xi măng, sắt thép, cát, đá… để các doanh nghiệp hợp thức đầu vào, khấu trừ thuế. 

Ngoài khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khám xét nơi ở, nơi làm việc và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hải.

Công an Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Đường dây bán hóa đơn 50 tỉ ở Quảng Trị: Giám đốc, kế toán nào bị khởi tố?

Đường dây bán hóa đơn 50 tỉ ở Quảng Trị: Giám đốc, kế toán nào bị khởi tố?

(NLĐO) - Trong hai năm, nhóm giám đốc và kế toán ở Quảng Trị đã bán khống hơn 100 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng trị giá khoảng 50 tỉ đồng.

Bắt nghi phạm người Trung Quốc trộm két sắt gần 2 tỉ đồng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Người đàn ông Trung Quốc đã gây ra 4 vụ cạy két sắt tại Quảng Trị, lấy đi gần 2 tỉ đồng. Công an đang truy bắt đồng phạm của nghi phạm này.

Cách cô gái Cần Thơ lừa tiền chàng trai Quảng Trị

(NLĐO) - Một cô gái ở Cần Thơ vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vì lừa gần 31 triệu đồng của khách hàng.

    Thông báo