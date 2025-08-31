



Thiếu nữ T.H.T làm việc với cơ quan chức năng

Ngày 31-8, Công an xã Hoàn Lão (Quảng Trị) phối hợp Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - đã làm rõ nữ đối tượng T.H.T (26 tuổi, trú phường Ngã Năm, TP Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo điều tra, T. lập nhiều tài khoản mạng xã hội, đăng bài rao bán hàng kèm hình ảnh để tạo lòng tin. Khi khách có nhu cầu, T. báo giá và yêu cầu chuyển tiền cọc, sau đó chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn này, ngày 10-4, T. lừa anh L.C.K (37 tuổi, trú xã Hoàn Lão, Quảng Trị) chuyển 30,8 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.H.T về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.