Thời sự

Khởi tố tài xế xe khách gây tai nạn khiến 3 người tử vong

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Tài xế xe khách đã không làm chủ tốc độ, không làm chủ tay lái dẫn đến vụ tai nạn làm 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Sáng 18-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố ông Trần Văn Hậu (SN 1972, trú tại xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ông Trần Văn Hậu là tài xế trong vụ việc xe khách gặp tai nạn khiến 3 người chết, 3 người bị thương vào ngày 8-5 mà Báo Người Lao Động đã thông tin.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tài xế Trần Văn Hậu không làm chủ tốc độ khi vào khúc cua; không làm chủ tay lái dẫn đến vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Khởi tố tài xế xe khách gây tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong - Ảnh 1.

Tài xế Trần Văn Hậu bị khởi tố

Hành vi của ông Hậu có dấu hiệu của tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối với ông Hậu để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, ông Hậu có giấy phép lái xe hạng D; kết quả kiểm tra không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Như đã thông tin, khoảng 5 giờ 40 phút ngày 8-5, tài xế Trần Văn Hậu điều khiển xe khách loại 16 chỗ BKS 77F-000.05 lưu thông trên Quốc lộ 25 theo hướng xã Phú Túc đi phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Khi đến Km 110+550m thuộc địa phận buôn Phùm, xã Uar, tỉnh Gia Lai, xe bất ngờ mất lái, lao sang lề đường bên trái.

Vụ tai nạn khiến bà Võ Thị H. (SN 1951) tử vong tại chỗ; anh Lê Kim H. (SN 1989) và anh Nguyễn Việt H. (SN 1980, cùng trú Phú Túc) tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, 3 người khác bị thương với các mức độ khác nhau.

NÓNG: Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 6 người thương vong

NÓNG: Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 6 người thương vong

(NLĐO) - Tài xế xe khách gây tai nạn khiến 3 người tử vong, 3 người khác bị thương, đang bị tạm giữ hình sự để làm rõ vụ việc.

Xác định nguyên nhân xe tải tông khiến xe khách rơi xuống vực sâu 40 m

(NLĐO) - Bước đầu cơ quan công an xác định khi đổ đèo An Khê, xe tải mất phanh nên tông vào phần đuôi khiến xe khách lao xuống vực sâu 40 m

Ám ảnh hiện trường vụ xe khách gặp nạn khiến 3 người tử vong

(NLĐO) - Nhiều người chứng kiến vụ xe khách không may gặp tai nạn nghiêm trọng khiến 6 người thương vong bị ám ảnh bởi cảnh tượng tan hoang

