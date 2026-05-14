Khởi tố, tạm giam 2 đối tượng hoạt động cho tổ chức phản động “Việt Tân”

Ngày 14-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với bị can Lê Thanh Sơn (47 tuổi) và bị can Nguyễn Thanh Hùng (45 tuổi) - cùng cư trú tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp - để điều tra về hành vi "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" thông qua việc tham gia tổ chức "Việt Tân".

Hai đối tượng có hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân đã bị bắt. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2025, Sơn bị các đối tượng ở nước ngoài câu móc, tuyển chọn và kết nạp trở thành thành viên của tổ chức phản động "Việt Tân".

Sơn được tổ chức này giao thực hiện nhiều nhiệm vụ trong nội địa, trong đó có hoạt động tuyển lựa, lôi kéo người tham gia tổ chức. Đến tháng 9-2025, Sơn đã lôi kéo Hùng gia nhập vào tổ chức "Việt Tân".

Trong quá trình hoạt động, Sơn và Hùng thường xuyên liên lạc, trao đổi, hội họp với các thành viên trong tổ chức thông qua các nhóm kín trên không gian mạng.

Tại đây, các đối tượng được tuyên truyền các tư tưởng, luận điệu xuyên tạc chống Đảng và nhà nước, được hướng dẫn cách thức đối phó khi bị cơ quan chức năng phát hiện.

Ngoài ra, các đối tượng này còn nhận tiền từ tổ chức phản động "Việt Tân" để thực hiện các hoạt động trong nội địa theo sự chỉ đạo từ tổ chức này.