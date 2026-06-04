Khởi tố thanh niên bán hàng giả nhãn hiệu giày thể thao "Bull Sneaker"

Ngày 3-6, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Xuân Chiến (SN 2001, ngụ xóm 4, xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình) buôn bán hàng giả mạo giày thể thao "Bull Sneaker" về hành vi phạm tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Nam thanh niên bị khởi tố vì buôn bán hàng giả mạo thương hiệu. Ảnh: Công an Ninh Bình

Đây là vụ án kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam xảy ra tại cửa hàng kinh doanh giầy thể thao "Bull Sneaker", có địa chỉ tại tổ dân phố Văn Lâm, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã thu giữ hàng hóa là giày, dép có trị giá hơn 3,1 tỉ đồng.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo hành vi kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu không chỉ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu, còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh, trật tự quản lý kinh tế trên địa bàn.