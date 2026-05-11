Pháp luật

Khởi tố thuyền trưởng nhận giữ thuê thiết bị giám sát hành trình nhiều tàu cá

Cao Nguyên

(NLĐO) - Một thuyền trưởng bị khởi tố, bắt tạm giam vì nhận giữ thuê thiết bị giám sát hành trình của nhiều tàu cá để né tránh sự quản lý của cơ quan chức năng

Ngày 11-5, liên quan đến vụ án “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử” xảy ra từ tháng 2-2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Tấn (SN 1988, trú phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk).

Bắt tạm giam thuyền trưởng nhận giữ thuê thiết bị giám sát hành trình tàu cá - Ảnh 1.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam ông Huỳnh Văn Tấn

Ông Huỳnh Văn Tấn bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, mua bán, vận chuyển thủy sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ông Tấn đã có hành vi làm gián đoạn hoạt động của phương tiện điện tử truyền tải dữ liệu, định vị tàu cá khi tham gia khai thác hải sản trên vùng biển trong thời gian hơn 168 giờ.

Trước đó, ngày 7-2-2023, với vai trò là thuyền trưởng một tàu cá, ông Tấn chở 5 thuyền viên xuất phát từ cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) đến ngư trường đánh bắt cá ngừ đại dương trên biển.

Do đã thỏa thuận trước về việc nhận giữ thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá đánh bắt thủy sản nên khi vươn khơi, cách bờ khoảng 115 hải lý, ông Tấn cho tàu neo lại, nhận giữ thiết bị giám sát hành trình của nhiều tàu cá.

Từ đó, các phương tiện này tách khỏi sự quản lý, giám sát của cơ quan chức năng.

Đổi lại, ông Tấn được các chủ tàu trả công từ 7-10 triệu đồng cho mỗi trường hợp.

Theo cơ quan công an, hành vi của ông Tấn không chỉ vi phạm các quy định về khai thác thủy, hải sản hợp pháp mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý của Nhà nước trong các lĩnh vực giám sát, cảnh báo, hỗ trợ tàu cá; quản lý xuất nhập cảnh, gây mất an ninh trật tự trên vùng biển.

Đồng thời, hành vi này đi ngược lại những nỗ lực tháo gỡ “thẻ vàng” thủy sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ ngoại giao và hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Phạt tù 1 thuyền trưởng ở Phú Quốc tổ chức xuất cảnh trái phép

Phạt tù 1 thuyền trưởng ở Phú Quốc tổ chức xuất cảnh trái phép

(NLĐO) - Thuyền trưởng ở Phú Quốc này đã thừa nhận hành vi sai phạm, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải.

Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, 2 thuyền trưởng lĩnh án

(NLĐO)- TAND TP HCM mở lại phiên xét xử 2 bị cáo Đỗ Văn Giỏi và Cao Văn Luyện tổ chức cho nhiều người xuất cảnh trái phép

Công an TP HCM thông tin vụ xét xử công khai 4 thuyền trưởng

(NLĐO) - Công an TP HCM đã thông tin vụ xét xử 4 thuyền trưởng liên quan đến các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định

