Pháp luật

Khởi tố Tổng giám đốc 1 công ty sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô ngàn tỉ đồng

B.T.V

(NLĐO) - Các đối tượng trong đường dây đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại với doanh thu gần 1.800 tỉ đồng.

Tin từ Bộ Công an ngày 19-1 cho biết Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội vừa phối hợp triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên địa bàn cả nước.

Đoàn Trung Đức, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, vào ngày 5-1-2026, Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội đã thành lập 10 tổ công tác, huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ tổ chức khám xét đồng loạt tại 5 địa điểm tại TP Hà Nội.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đang trong quá trình sản xuất và đóng gói tại 1 Nhà máy thuộc Công ty TNHH Medistar Việt Nam (có địa chỉ tại Lô 38-2, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, TP Hà Nội) để đưa đi tiêu thụ. Các sản phẩm giả chủ yếu là sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa…

Quá trình điều tra bước đầu xác định từ năm 2012 đến năm 2025, các đối tượng trong đường dây đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại với doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Các đối tượng để ngoài sổ sách kế toán và hưởng lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng, gây thất thu thuế cho Nhà nước.

Các sản phẩm giả chủ yếu là sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa…

Nhà máy thuộc Công ty TNHH Medistar Việt Nam nơi đang sản xuất và đóng gói hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng giả để đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Bộ Công an

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu đến ngày 18-1-2026, cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Đức (SN 1980, trú tại phường Yên Hoà, TP Hà Nội) là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam cùng 5 đối tượng có liên quan trong đường dây về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tới nay đã khởi tố 6 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các sản phẩm giả chủ yếu là sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa… Ảnh: Bộ Công an

Hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả được các đối tượng tiêu thụ trên cả nước

Các sản phẩm giả chủ yếu là sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa… Ảnh: Bộ Công an

Các sản phẩm giả chủ yếu là sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa… Ảnh: Bộ Công an

