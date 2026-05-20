Pháp luật

Khởi tố Trạm trưởng Kiểm lâm Vũng Tàu

Ngọc Giang

(NLĐO) - Được báo trước, Trương Thị Kim Hà đã di chuyển hàng trăm cá thể động vật hoang dã để cất giấu nhưng vẫn bị lực lượng chức năng phát hiện

Ngày 20-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ trong hoạt động kinh doanh, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã.

Theo điều tra ban đầu, thực hiện đợt "cao điểm 45 ngày, đêm" đặc biệt tập trung vào các hành vi vi phạm kinh tế, môi trường, tài nguyên và đa dạng sinh học, ngày 7-5, lực lượng chức năng phối hợp rà soát địa bàn và phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan hoạt động kinh doanh động vật hoang dã trái phép tại hộ kinh doanh tại số 454A Thống Nhất, phường Tam Thắng, TPHCM do bà Trương Thị Kim Hà (SN 1978) làm chủ.

Khởi tố trạm trưởng kiểm lâm Vũng Tàu liên quan vụ nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Kim Hà tại địa điểm kinh doanh

Tuy nhiên, do được báo trước thông tin kiểm tra, bà Hà đã nhanh chóng di chuyển nhiều cá thể động vật hoang dã vào kho cất giấu nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện tại kho cách địa điểm kinh doanh khoảng 20 m đang cất giấu 433 cá thể động vật hoang dã, gồm 430 cá thể chim và 3 cá thể bò sát không rõ nguồn gốc. Qua giám định, có 73 cá thể thuộc danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB và 360 cá thể động vật hoang dã thông thường. Toàn bộ số động vật này đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM để cứu hộ theo quy định.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Lời (SN 1978), Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu là người được phân công tham gia đoàn kiểm tra nhưng đã lợi dụng nhiệm vụ để báo trước cho chủ cơ sở nhằm né tránh việc kiểm tra, xử lý.

Khởi tố trạm trưởng kiểm lâm Vũng Tàu liên quan vụ nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép - Ảnh 2.

Công an TPHCM đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Kim Hà về tội "Đưa hối lộ" và Nguyễn Văn Lời về tội "Môi giới hối lộ".

Ngoài ra, để hợp thức hóa nguồn gốc số động vật hoang dã nuôi nhốt trái phép, bà Hà còn liên hệ Nguyễn Hạnh Phúc (SN 1985, ngụ Đắk Lắk) đặt mua bảng kê lâm sản qua mạng xã hội, đồng thời nhờ Lời hướng dẫn thủ tục xin cấp phép kinh doanh, nuôi nhốt động vật hoang dã. Để được hỗ trợ, Hà nhiều lần đưa tiền cho Lời.

Ngày 16-5-2026, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Kim Hà về tội "Đưa hối lộ" và Nguyễn Văn Lời về tội "Môi giới hối lộ".

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép cũng như hành vi cấp bảng kê lâm sản trái quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học; mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc bao che, tiếp tay cho các vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

