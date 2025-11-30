TPHCM: Thành lập Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo

Quyết định thành lập Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo giúp khôi phục đầy đủ thẩm quyền cho lực lượng kiểm lâm, đáp ứng yêu cầu quản lý tài nguyên trong bối cảnh áp lực bảo tồn ngày càng lớn.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định thành lập Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo, trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo. Đơn vị mới được kiện toàn trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ và nhân sự từ Hạt Kiểm lâm Côn Đảo (Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) trước đây, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, đa dạng sinh học và tài nguyên biển tại khu bảo tồn có giá trị đặc biệt quan trọng.

Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo, trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng có tư cách pháp nhân, trụ sở đặt tại đường Ma Thiên Lãnh (Đặc khu Côn Đảo). Đơn vị có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, Hạt cũng hỗ trợ UBND Đặc khu Côn Đảo quản lý rừng ngoài phạm vi vườn quốc gia.

Về tổ chức, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia kiêm nhiệm Hạt trưởng; Hạt có 1 Phó Hạt trưởng và 7 Trạm Kiểm lâm: Cơ Động, Hòn Bà, Đầm Tre, Đất Thắm, Hòn Bảy Cạnh, Hòn Tre Lớn và Hòn Cau. Các trạm thực hiện tuần tra, bảo vệ rừng, biển, kiểm tra vi phạm, xử lý các hành vi xâm hại tài nguyên và phối hợp các lực lượng chức năng.

Kiểm lâm là lực lượng nòng cốt bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Côn Đảo

Trước đó, Hạt Kiểm lâm thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo được thành lập từ năm 1993. Đến tháng 3-2025, đơn vị được sáp nhập vào Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) và đổi tên thành Hạt Kiểm lâm Côn Đảo. Việc này khiến lực lượng kiểm lâm không còn thẩm quyền xử lý vi phạm thủy sản trong khu bảo tồn biển rộng 14.000 ha và thiếu hụt nhân sự tuần tra tại các đảo nhỏ thuộc hợp phần bảo tồn rừng 5.890 ha của Côn Đảo.

Trước yêu cầu cấp bách về quản lý tài nguyên, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã xây dựng đề án đề nghị thành lập lại Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, lực lượng chuyên ngành có đầy đủ thẩm quyền bảo vệ rừng và nguồn lợi thủy sinh. Đồng thời, đề xuất tiếp nhận lại trang thiết bị, phương tiện và vũ khí đã bàn giao trước đây để đảm bảo năng lực thực thi nhiệm vụ.