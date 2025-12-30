Khởi tố vụ án chồng chém vợ và cháu tử vong, chém chị dâu trọng thương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố vụ án chồng chém vợ và cháu tử vong, chém chị dâu trọng thương

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án liên quan tới vụ việc chồng chém vợ và cháu tử vong, chém chị dâu trọng thương rồi nhảy lầu tự tử

Chiều 30-12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án hình sự tội "Giết người" liên quan đến vụ thảm án chồng chém vợ và cháu tử vong, chém chị dâu trọng thương xảy ra tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa trong sáng cùng ngày.

Khởi tố vụ án chồng chém vợ và cháu tử vong, chém chị dâu trọng thương - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ người đàn ông chém vợ và cháu tử vong, chém chị dâu trọng thương

Đây là vụ việc đặc biệt đau lòng, để lại hậu quả nghiêm trọng về người và gây bức xúc trong dư luận xã hội, xảy ra vào khoảng 6 giờ 45 phút ngày 30-12, tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo điều tra ban đầu, ngày 20-12, giữa chị V.T.N.A. (SN 2004) và chồng là Dương Văn Khánh (SN 1993; ngụ tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn) phát sinh mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân. Do không chấp nhận việc vợ đòi ly hôn nên Khánh đã có những lời nói đe dọa đối với gia đình bên vợ.

Ngày 27-12, chị A. đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở tổ dân phố Hồng Phong 1 (phường Ngọc Sơn) để ở. Tức giận, sáng 30-12, Khánh đi xe máy mang theo dao đến nhà mẹ vợ. Tại đây, Khánh đã chém vợ tử vong.

Tiếp đó, Khánh đến nhà chị Đ.T.N. (SN 2001; tổ dân phố Nam Tiến, phường Ngọc Sơn) là chị dâu của chị A., chém gây thương tích nặng cho hai mẹ con. Dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng bé trai đã tử vong.

Sau khi gây án, Khánh lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó tới bệnh viện nhảy lầu tự tử.

Liên quan tới vụ việc này, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch và đã được phẫu thuật cấp cứu và đang được điều trị tích cực tại Khoa Thần kinh - Lồng ngực.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án giết người để điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan khiến 31 tiểu thương khóc ròng ở Cà Mau: Khởi tố vụ án

Chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan khiến 31 tiểu thương khóc ròng ở Cà Mau: Khởi tố vụ án

(NLĐO) – Sau khi chém vợ "hờ", Phạm Văn Phúc châm lửa đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng

Vợ xin ly hôn, chồng chém vợ rồi uống thuốc trừ sâu, thắt cổ muốn chết chung

(NLĐO) – Không chịu nổi hành vi bạo lực, người vợ viết giấy đòi ly hôn thì người chồng ở Đà Nẵng dùng dao chém, định sát hại vợ rồi tự tử.

Hé lộ nguyên nhân thảm án chồng sát hại vợ và cháu, chém chị dâu nguy kịch

(NLĐO)- Do mâu thuẫn vợ chồng, vợ về nhà mẹ đẻ ở, Dương Văn Khánh mang dao tới gây ra thảm án khiến vợ và 1 cháu bé 2 tuổi tử vong, sau đó nhảy lầu tự tử

khởi tố vụ án thảm án gia đình chém vợ thảm án chém chị dâu trọng thương khởi tố vụ án giết người
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo