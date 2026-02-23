Khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế xe bán tải kéo lê xe máy gần 1km

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế xe bán tải kéo lê xe máy gần 1km

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Vụ việc xảy ra lúc rạng sáng khiến nạn nhân tử vong, tài xế xe bán tải đã bị tạm giữ và vụ án được khởi tố để điều tra

Ngày 23-2, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Phan Thiết, Lâm Đồng) – người điều khiển xe bán tải liên quan vụ việc kéo lê xe máy làm một người tử vong. 

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 20-2, tại ngã tư Tôn Đức Thắng – Nguyễn Tất Thành, thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. 

Sau khi va chạm với xe máy, chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát 86C-170.68 đã kéo lê xe máy suốt gần 1 km mới dừng lại. 

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế xe bán tải kéo lê xe máy gần 1 km - Ảnh 1.

Ô tô kéo lê xe máy một đoạn dài khoảng 1km trước khi dừng lại

Quãng đường kéo lê dài tạo ma sát với mặt đường, phát ra tia lửa lớn, khiến người đi đường hoảng sợ và ghi lại hình ảnh bằng điện thoại.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông L.V.C. (56 tuổi, trú phường Phan Thiết). 

Mặc dù được sơ cứu và đưa đi bệnh viện, ông đã tử vong do chấn thương sọ não nặng. Vị trí ông C. bị kéo lê nằm cách nơi chiếc bán tải dừng lại khoảng gần 1km.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Tin liên quan

Va chạm giao thông, ô tô kéo lê xe máy suốt 4 km qua cầu Vĩnh Tuy

Va chạm giao thông, ô tô kéo lê xe máy suốt 4 km qua cầu Vĩnh Tuy

(NLĐO)- Va chạm với xe máy chở theo 3 người, tài xế Mazda CX-5 không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy, kéo lê xe máy khoảng 4 km qua cầu Vĩnh Tuy

Xác minh thông tin cán bộ công an lái ô tô, kéo lê xe máy bỏ chạy

(NLĐO) - Ô tô gây tai nạn lao vun vút trên đường, kéo lê xe máy dưới gầm. Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương lên tiếng về thông tin cho rằng người điều khiển ô tô là cán bộ công an.

Tài xế ôtô tông 2 người thương vong rồi bỏ chạy, kéo lê xe máy hàng km

(NLĐO)- Điều khiển ôtô Toyota Camry đi sai làn đường, tài xế Lê Văn Thi (Bắc Ninh) đã gây tai nạn rồi bỏ chạy.

khởi tố vụ án Phan Thiết công an Lâm Đồng kéo lê xe máy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo