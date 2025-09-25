HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giám đốc Công an Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo xử lý nhóm thiếu niên gây rối trật tự công cộng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Những đối tượng cổ vũ, quay clip nhóm thanh thiếu niên đua xe để câu like trên mạng xã hội cũng bị Công an Đà Nẵng truy xét

Sáng 25-9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khẩn trương xác minh, làm rõ và triệu tập gần 20 thanh thiếu niên liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra rạng sáng 21-9 trên địa bàn phường Hải Châu.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng 21-9, nhiều thanh thiếu niên hẹn nhau qua mạng xã hội, tụ tập điều khiển xe máy trên tuyến đường 2 Tháng 9 – Cách Mạng Tháng 8, gây nguy cơ mất an toàn giao thông và trật tự xã hội.

Giám đốc Công an Đà Nẵng chỉ đạo xử lý nhóm thiếu niên đua xe gây rối trật tự - Ảnh 1.

Triệu tập 20 thanh thiếu niên đua xe lạng lách gây rối đường phố Đà Nẵng

Nhận được thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương tiến hành truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định và triệu tập gần 20 đối tượng có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã hẹn nhau tập trung, chạy xe theo nhóm để gây chú ý, thậm chí có va chạm giao thông với người đi đường.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật, nhằm răn đe và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Không chỉ các đối tượng trực tiếp đua xe, công an còn triệu tập thêm các đối tượng khác, trong đó có những thanh niên đi ô tô chạy theo, quay clip và phát tán trên TikTok, mạng xã hội.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Tin liên quan

22 thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, gây náo loạn

22 thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, gây náo loạn

(NLĐO) - Thấy đối phương đông hơn nên nhóm thanh thiếu niên đã bỏ chạy, để lại phương tiện ở nơi hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Hai nhóm thanh thiếu niên đánh nhau, 1 người tử vong

(NLĐO) – Thấy nhóm thanh thiếu niên đang ngồi uống nước, 2 đối tượng rủ nhau vào đánh người khiến 1 thanh niên tử vong.

Hơn chục thanh thiếu niên mang hung khí hẹn “quyết chiến” lúc nửa đêm

(NLĐO) - Hơn chục thanh thiếu niên ở Quảng Trị hẹn nhau dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn, song đã bị công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

phòng cảnh sát hình sự Giám đốc công an Đà Nẵng thanh thiếu niên gây rối
