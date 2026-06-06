Khởi tố vụ ô tô lao như tên bắn gây tai nạn liên hoàn làm 1 phụ nữ tử vong

Ngày 6-6, theo nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, liên quan vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên phố Nguyễn Chánh, TP Hà Nội.



Thời điểm chiếc xe ô tô lao như tên bắn tông loạt chiếc xe khác. Ảnh: Gif

Trước đó, lúc 18 giờ 49 phút ngày 6-3, ông N.V.S. (66 tuổi, trú phường Yên Hòa, Hà Nội) lái ô tô biển kiểm soát 30A-536.XX lưu thông trên phố Nguyễn Chánh, hướng đi Trần Duy Hưng. Khi đến khu vực trước tòa nhà 10B Nam Trung Yên, chiếc ô tô lao rất nhanh, bất ngờ tông vào 5 ô tô và 3 xe máy. Vụ va chạm liên hoàn khiến bà L.T.T.T. (50 tuổi) tử vong cùng nhiều người khác bị thương.

Ngay sau tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và Công an phường Yên Hòa có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế N.V.S. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,264 mg/l khí thở.