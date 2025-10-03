HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Khốn đốn vì vay qua app "đen"

THANH YÊN - MINH KHẢI

Lương thấp, không có tích lũy là một trong những nguyên nhân đẩy người lao động vào vòng xoáy nợ nần mỗi khi gặp khó khăn, biến cố

Sau gần 9 tháng gồng mình trả nợ hàng trăm triệu đồng cho các app (ứng dụng) cho vay trực tuyến mà vẫn không hết nợ, anh N.V.Đ (quê Quảng Nam cũ) rơi vào tuyệt vọng. Để thoát khỏi nợ, nam công nhân (CN) này đã phải tìm đến một nhóm tư vấn hỗ trợ thoát nợ app trên mạng xã hội.

Giải ngân 15 - 30 phút

Đầu năm 2025, trong lúc lướt mạng xã hội, anh Đ. đọc được bài giới thiệu về một app cho vay trực tuyến, có thể giải ngân trong 15 - 30 phút, chỉ cần có CCCD và số điện thoại sử dụng Zalo, email, không cần chứng minh thu nhập.

Đang lúc khó khăn, thấy thông tin lãi suất 20%/năm có thể chấp nhận được, anh Đ. đã bấm bụng tải app và vay 2 triệu đồng để lo cho gia đình mà không tìm hiểu kỹ. Sau khi làm thủ tục, tiền về tài khoản chưa đến 30 phút từ khi tải app, nhưng số tiền anh nhận được chỉ 1,2 triệu đồng sau khi trừ phí dịch vụ… Khoản tiền nhận được ít, anh lại tiếp tục vay thêm một app khác để đủ 2 triệu đồng gửi về nhà. Thời hạn vay là 1 tháng.

Khốn đốn vì vay qua app "đen" - Ảnh 1.

Công nhân không có tích lũy khiến nhiều người dễ vướng vào tín dụng đen .Ảnh: HUỲNH NHƯ

Đến thời gian trả nợ nhưng anh Đ. không kịp xoay xở hơn 4 triệu đồng (tiền nợ và lãi) để trả vì tiền lương chỉ vừa đủ các chi phí bắt buộc. Nhìn khoản nợ tăng lên theo ngày (do phí phạt tính theo ngày), anh buộc phải vay app này trả nợ app kia. Sau vài tháng, khoản nợ của anh đã lên đến vài trăm triệu đồng.

"Khoản vay app ban đầu nhỏ, vì tôi chỉ muốn vay tạm để trang trải nên không nói với gia đình. Do vậy, khi đến hạn không trả được nợ, tôi lo sợ bên app sẽ tìm đến gia đình, công ty đòi nợ nên cứ vay thêm nhiều app khác. Tám tháng qua tôi đã trả rất nhiều mà không hết nợ, tiền phạt tăng từng ngày, giờ tôi mất khả năng, cũng không dám về nhà" - anh Đ. cho biết.

Một nạn nhân khác của app vay trực tuyến là chị Nguyễn Thị L.M.D (quê Cần Thơ), CN may tại phường An Lạc, TP HCM. Với mức lương hơn 7 triệu đồng/tháng, sau khi trừ tiền thuê trọ, chi phí sinh hoạt và gửi con, chị không còn khoản dư nào. Cuối năm ngoái, con chị bất ngờ nhập viện, chi phí điều trị vượt ngoài khả năng chi trả. Không thể vay mượn người thân, chị buộc phải tìm đến một ứng dụng cho vay trực tuyến vì thủ tục nhanh gọn, chỉ cần chụp CCCD và số tài khoản. Chỉ 15 phút sau, 5 triệu đồng đã được chuyển vào tài khoản.

Thế nhưng, chỉ sau 1 tháng, khoản nợ ấy đã lên gần 8 triệu đồng do lãi suất và phí phạt. Không kịp xoay xở, chị tiếp tục vay app khác để trả nợ app cũ. Cứ thế, sau nửa năm, số nợ đã vượt quá 40 triệu đồng.

Nợ nần khiến chị D. mất ngủ triền miên, rơi vào trạng thái lo âu. Công việc vì thế cũng sa sút, nhiều lần chị suýt bị kỷ luật vì nghỉ làm đột xuất. Nghiêm trọng hơn, các app cho vay còn liên tục gọi điện, nhắn tin khủng bố không chỉ cho chị mà còn cả người thân, đồng nghiệp và doanh nghiệp nơi chị làm việc, khiến chị vừa xấu hổ vừa tuyệt vọng.

Lãi mẹ đẻ lãi con

Chị Nguyễn Thị Bích Tuyền, CN tại một doanh nghiệp ở TP HCM, rơi vào cảnh nợ nần sau khi vay nóng bên ngoài để đóng học phí đầu năm cho con. Với mức lãi suất 20%/tháng, chị dự tính chỉ vay tạm 1 tháng rồi trả ngay khi nhận lương. Thế nhưng, thực tế không như dự tính: tiền lương không đủ bù chi phí sinh hoạt và nợ gốc, chị buộc phải khất lại.

Ngay lập tức, đối tượng cho vay bắt đầu xiết nợ. Không chỉ đe dọa, chúng còn "bày" cho chị cách xoay vòng bằng cách vay mượn người thân, bạn bè để trả lãi. Từ một khoản vay ngắn hạn, số nợ của chị nhanh chóng phình to theo kiểu "lãi mẹ đẻ lãi con". Mỗi lần khất nợ là một lần chị phải chạy vạy, hết mượn người này đến vay người khác, dần tạo nên một chuỗi nợ chồng nợ khó thoát.

"Ban đầu tôi chỉ nghĩ vay 1 tháng để có tiền đóng học phí cho con, rồi đi làm sẽ trả được. Nhưng càng vay thì càng không có lối thoát. Cứ mượn chỗ này trả chỗ kia, đến giờ tôi nợ nhiều người, nên sống trong lo lắng triền miên" - chị Tuyền bày tỏ. Gia đình chị vốn đã chật vật nay thêm căng thẳng, mâu thuẫn nảy sinh khi chồng con phải gánh chịu áp lực cùng chị.

Vì nợ nần, vợ chồng anh Nguyễn Khắc Hưng (nhân viên giao hàng tại một công ty sản xuất thực phẩm tại TP HCM) đã phải bán đi căn nhà nhỏ mà cha mẹ để lại. Anh Hưng kể vài năm trước, mẹ vợ không may bị ung thư, vợ anh vốn là bảo mẫu tại một nhóm trẻ mầm non tại phường Chánh Hưng (quận 8 cũ) phải tạm nghỉ việc để chăm mẹ. Khi ấy, mọi gánh nặng dồn lên vai anh, công việc sau dịch khó khăn, thu nhập giảm, con còn nhỏ, mẹ bệnh cần chi phí điều trị, vợ chồng anh liều vay nóng 70 triệu đồng, lãi suất 4%/tháng.

Khoản tiền này cũng không đủ để chữa bệnh cho mẹ nên sau đó, anh tiếp tục vay thêm nhưng mẹ vợ anh cuối cùng cũng không qua khỏi. Do khoản nợ không trả lãi đúng hẹn hằng tháng, cứ lãi mẹ đẻ lãi con. Sau 2 năm đã tăng lên gấp đôi, gấp ba khiến gia đình anh xào xáo vì vừa mất người thân vừa phải gánh khoản nợ lớn. 

"Tiền bán nhà sau khi chia cho người em trai cũng chỉ vừa đủ trả nợ, giờ cả nhà dắt díu nhau đi ở trọ, vợ tôi mang thai con thứ 2 nên cuộc sống rất khó khăn. Sau biến cố này, chúng tôi không dám vay mượn nữa dù có khó đến đâu" - anh Hưng tâm sự. 

12,5% người lao động phải vay hằng tháng

Theo khảo sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện trong tháng 3 và 4-2025 với gần 3.000 người lao động tại 10 tỉnh, thành tham gia, có 54,9% cho biết tiền lương, thu nhập của họ vừa đủ chi tiêu cơ bản của gia đình; 26,3% phải tằn tiện, chi tiêu kham khổ; 7,9% không đủ sống, phải làm thêm các công việc khác.

Do đó, nhiều trường hợp phải vay mượn để chi trả cho các nhu cầu phát sinh đột xuất. Kết quả khảo sát cho thấy có 12,5% người lao động phải vay mượn hằng tháng để ổn định cuộc sống; 29,9% thỉnh thoảng (3-4 tháng/lần) phải vay mượn tiền.


Tin liên quan

Người lao động nên làm gì khi “tín dụng đen” đòi nợ dù không vay tiền?

Người lao động nên làm gì khi “tín dụng đen” đòi nợ dù không vay tiền?

(NLĐO) - Người bị gọi điện đòi nợ có thể rơi vào tình trạng hoang mang, sợ hãi, thậm chí là mất tiền oan do không biết hướng giải quyết đúng đắn.

Đẩy lùi "bóng ma" tín dụng đen

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND TP Đà Nẵng dần đi vào đời sống, giúp cán bộ, công chức, người lao động ổn định cuộc sống

Giúp công nhân - lao động phòng tránh "tín dụng đen"

Sau 2 năm triển khai đề án, CEP đã góp phần nâng cao khả năng tiếp cận tài chính an toàn và hạn chế tình trạng "tín dụng đen" trong công nhân - lao động

tín dụng đen người lao động chi phí sinh hoạt đóng học phí mạng xã hội gặp khó khăn số điện thoại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo