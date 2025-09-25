Không bàn lùi, phải bàn làm để kịp tiến độ Vành đai 3

Chiều 25-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai 4 dự án thành phần thuộc dự án đường Vành đai 3 TP HCM.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì cuộc họp đường Vành đai 3

Dồn sức, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh dự án Vành đai 3 TP HCM là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chiến lược đột phá đầu tư hạ tầng giao thông, gắn với mục tiêu phát triển đô thị và nông thôn. Đây cũng là bước cụ thể hóa tinh thần của Chính phủ trong việc hoàn thành 5.000 km đường cao tốc đến năm 2030, trong đó 3.000 km phải hoàn thành ngay cuối năm 2025.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương có dự án đi qua phải dồn sức, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc tiến độ để cơ bản hoàn thành công trình vào tháng 12-2025. “Chúng ta phải bàn làm, không bàn lùi. Chỉ cần chậm một ngày là ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng của cả nước, kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội”, ông Mai Văn Chính nhấn mạnh.

Ông Mai Văn Chính cũng khẳng định vốn đã được bố trí đầy đủ, không thể để tồn đọng, cần tập trung triển khai để góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông quốc gia, đặc biệt là mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường cao tốc trong năm 2025.

Quang cảnh cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai 4 dự án thành phần thuộc dự án đường Vành đai 3

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết đến ngày 23-9-2025, các gói thầu đã đạt từ 46% đến 78% giá trị hợp đồng. Trong đó, DATP1 và DATP7 cơ bản đáp ứng tiến độ, nhưng DATP3 (Đồng Nai) và DATP5 (TP HCM, Bình Dương cũ) vẫn chậm từ 4%-10%, khiến toàn dự án chỉ tăng thêm 6% sản lượng so với kỳ báo cáo trước.

Tiến độ hiện bị kìm hãm chủ yếu bởi giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Mặc dù 16 mỏ cát đã được cấp phép, 10 vị trí điện cao thế tại TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh vẫn chưa hoàn tất di dời, không kịp hạn ngày 15-9 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Riêng tại Đồng Nai, 5 vị trí chưa được bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến thi công móng cột, dự kiến phải đến tháng 10 mới xong.

Về vốn đầu tư công, trong tổng số 10.391 tỉ đồng được bố trí cho năm 2025, mới giải ngân được 3.750 tỉ đồng (36%), riêng DATP5 chỉ đạt 23% và có nguy cơ phải điều chỉnh giảm vốn. Bộ Xây dựng kiến nghị đặt ra các mốc "tối hậu thư" mới, yêu cầu hoàn tất di dời điện cao thế trước ngày 15-10-2025, Đồng Nai bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 9, đồng thời đẩy mạnh thi công "3 ca, 4 kíp" tại những đoạn trọng điểm như nút giao Cách Mạng Tháng 8 – cầu Bình Gởi và Tân Vạn. UBND TP HCM cần khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Tân Vạn để đảm bảo khai thác đồng bộ.

Giám đốc Ban Giao thông TP HCM Lương Minh Phúc báo cáo tại cuộc họp

Phấn đấu thông xe vào ngày 19-12-2025

Giám đốc Ban Giao thông TP HCM Lương Minh Phúc cho biết công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố đã hoàn thành 100%. Các gói thầu xây lắp chính tại DATP1, DATP3, DATP5 và DATP7 đều đang triển khai, với sản lượng lần lượt đạt 58,7%, 47%, 45,6% và 81,9% giá trị hợp đồng. Theo kế hoạch, đến ngày 19-12-2025 sẽ thông xe 24,1 km cao tốc, trong đó có 14,7 km tại TP HCM, 6,4 km tại Long An và 3 km tại Bình Dương cũ. Toàn tuyến dài 76,3 km dự kiến sẽ được thông xe vào ngày 30-6-2026.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường báo cáo tại cuộc họp

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cho biết so với 3 tháng trước, các nhóm công việc về giải phóng mặt bằng, vật liệu và hạ tầng kỹ thuật tại TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh đã cơ bản được tháo gỡ, mặt bằng sạch sẵn sàng cho thi công, không còn vướng mắc lớn. Một số khối lượng đã được điều chỉnh, nhất là tại các đoạn phía Tây qua Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, giúp những hạng mục từng chậm tiến độ được bổ sung, tạo điều kiện để dự án tăng tốc ở giai đoạn nước rút.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh Vành đai 3 TP HCM là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam. Ông đánh giá cao sự chuẩn bị của các địa phương, đồng thời yêu cầu phải quyết tâm, hành động quyết liệt để thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ bản hoàn thành vào ngày 19-12-2025.

Theo Phó Thủ tướng, công tác cung ứng vật liệu đã có chuyển biến tích cực nhờ sự tham gia của Đồng Tháp và Vĩnh Long, tạo "luồng xanh" vận chuyển cho công trình. Một số dự án như DATP1 và DATP7 đã đạt tiến độ, riêng DATP7 hoàn thành hơn 80%. Tuy nhiên, di dời điện cao thế vẫn còn chậm, với 8 vị trí tại DATP3 (Đồng Nai), 1 vị trí tại DATP5 (TP HCM) và 1 vị trí tại DATP7 (Tây Ninh). Đây là nguyên nhân khiến DATP3 và DATP5 chậm so với hợp đồng. Nhiệm vụ nghiên cứu phương án đầu tư nút giao Tân Vạn cũng chưa có báo cáo chính thức.

Phó Thủ tướng yêu cầu TP HCM hoàn tất di dời điện cao thế tại nút giao Tân Vạn trong tháng 10, khẩn trương hoàn thiện phương án đầu tư nút giao này để triển khai đồng bộ. Tỉnh Đồng Nai phải bàn giao mặt bằng, hoàn thành di dời điện cao thế trong tháng 10; Tây Ninh hoàn tất các vị trí còn lại. Các chủ đầu tư cần yêu cầu nhà thầu áp dụng phương pháp thi công mới, tăng tốc ở đoạn 14,6 km thuộc DATP5 để bù tiến độ, phấn đấu thông xe vào ngày 19-12-2025.