Lê Văn Hoàng bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra vì hành vi trộm cắp tài sản

Ngày 14-12, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Quảng Trị - cho hay đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Hoàng (20 tuổi, trú xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản, theo khoản 3, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 8-12, Lê Văn Hoàng đột nhập vào nhà một người dân tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị - lấy trộm chiếc ô tô Toyota Yaris cùng với số tiền 900.000 đồng. Sau khi chiếm đoạt tài sản, Hoàng điều khiển chiếc xe vừa trộm được đến một quán nhậu trên địa bàn phường Đồng Hới - để chở bạn gái về nhà.

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm nghi phạm. Lê Văn Hoàng bị bắt giữ cùng tang vật sau đó. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Theo Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 Quảng Trị, Lê Văn Hoàng vừa chấp hành xong án phạt tù về cùng tội danh trộm cắp tài sản vào ngày 1-9-2025, song tiếp tục tái phạm chỉ hơn ba tháng sau khi ra trại.

Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ theo quy định pháp luật.