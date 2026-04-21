Sức khỏe

Không cần mang thẻ BHYT, người dân vẫn được hưởng đủ quyền lợi khi khám bệnh bằng 3 cách này

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Những cách này có thể giúp người dân tiết kiệm thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh, thuận tiện mà không lo quên hoặc mất thẻ giấy BHYT.

Hiện nay, người dân có 3 cách để thay thế thẻ BHYT giấy khi khám chữa bệnh. Việc này vừa giúp tiết kiệm thời gian làm thủ tục vừa không lo quên hoặc mất thẻ BHYT giấy. 

Không cần mang theo thẻ BHYT, người dân vẫn được hưởng đủ quyền lợi khi khám bệnh bằng 3 cách này - Ảnh 1.

Người dân có thể sử dụng CCCD thay thẻ BHYT khi khám chữa bệnh

Cách 1:

Người dân xuất trình thẻ căn cước công dân gắn chip tại cơ sở y tế. Khi đó, nhân viên sẽ tra cứu thông tin thẻ BHYT thông qua mã định danh cá nhân của người khám.

Cách 2:

Người dân có thể sử dụng thẻ BHYT đã được xác thực trên ứng dụng VNeID (đã định danh điện tử mức 2) bằng cách: Đăng nhập VNeID -> Vào mục Thẻ BHYT -> Đưa cho nhân viên y tế tiếp nhận.

Cách 3:

Người dân cũng có thể sử dụng ứng dụng VssID trên điện thoại để thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám chữa bệnh. Cách làm như sau:

- Bước 1: Tạo tài khoản VssID, sau đó đăng nhập vào ứng dụng;

- Bước 2: Tại màn hình chính, chọn mục Thẻ BHYT, thông tin thẻ sẽ được hiển thị đầy đủ;

- Bước 3: Bấm vào Sử dụng thẻ ở góc dưới bên trái để hiển thị mã QR thẻ, bấm vào Hình ảnh thẻ ở góc dưới bên phải để hiển thị hình ảnh thẻ. Sau đó đưa cho nhân viên y tế tiếp nhận thông tin.

Những cách trên có thể giúp người dân tiết kiệm thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh, thuận tiện mà không lo quên hoặc mất thẻ giấy BHYT. 

Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt VssID hoặc tích hợp thẻ BHYT, người dân có thể đến cơ quan BHXH gần nhất để được hướng dẫn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900.9068.

Có hoàn tiền khi đã mua BHYT nhưng sau đó được cấp thẻ miễn phí?

Có hoàn tiền khi đã mua BHYT nhưng sau đó được cấp thẻ miễn phí?

(NLĐO) - Nếu người dân xã An toàn khu có thời gian tham gia BHYT trùng nhau, sẽ được hoàn trả phần tiền đã đóng trùng theo quy định

Người bệnh BHYT mua thuốc bên ngoài, bệnh viện bị trừ tiền

(NLĐO)- BHXH TPHCM khẳng định bệnh nhân BHYT mua thuốc bên ngoài thì sẽ chi trả trực tiếp, sau đó trừ vào dự toán chi của bệnh viện

Người dân 19 xã, phường an toàn khu tại TPHCM được cấp thẻ BHYT miễn phí

(NLĐO)- Người dân 19 xã, phường an toàn khu tại TPHCM sẽ được cấp thẻ BHYT, mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe ở các địa bàn giàu truyền thống lịch sử

