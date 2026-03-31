Sức khỏe

Các chi phí khám chữa bệnh nào được BHYT chi trả?

Tin-ảnh: H.Đào

(NLĐO)- Nhiều người có BHYT nhưng vẫn chưa rõ được chi trả những khoản nào khi khám chữa bệnh.

Ông Cao Văn Dũng (TPHCM) được cấp thẻ BHYT nhưng mỗi lần đi khám chữa bệnh hầu như vẫn phải tự mua thuốc. Thậm chí, ngay cả một số dung dịch như đạm, glucose, bệnh viện cũng không cấp phát.

Ông Dũng băn khoăn liệu ông phải làm gì để được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT? Việc phải đi lại nhiều lần chỉ để xin giấy chuyển tuyến cũng khiến chi phí phát sinh, vậy quy định khám chữa bệnh đúng tuyến hiện nay có còn phù hợp hay không?

Nhiều người có BHYT nhưng vẫn chưa rõ được chi trả những khoản nào khi khám chữa bệnh.

Nhiều người có BHYT nhưng vẫn chưa rõ được chi trả những khoản nào khi khám chữa bệnh.

Trả lời vấn đề này, luật sư Đào Quang Huy (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết theo điểm c khoản 1 Điều 21 Luật BHYT năm 2024, người tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ kỹ thuật y tế, thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ và hóa chất sử dụng trong khám chữa bệnh, nếu thuộc phạm vi thanh toán của quỹ.

Điều này có nghĩa, không phải mọi loại thuốc hay vật tư y tế đều được BHYT chi trả. Chỉ những thuốc nằm trong danh mục thanh toán của quỹ BHYT thì người bệnh mới được hưởng theo mức quyền lợi của mình. Danh mục này đang được áp dụng theo Văn bản hợp nhất số 15/2024 của Bộ Y tế, quy định về danh mục, tỉ lệ và điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Về vấn đề chuyển tuyến, luật sư Huy cho biết khoản 2 Điều 9 Thông tư 01/2025/TT-BYT đã quy định rõ các trường hợp chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh BHYT theo đúng trình tự. Trong đó, có các trường hợp chuyển từ tuyến ban đầu lên tuyến cơ bản, từ tuyến cơ bản lên tuyến chuyên sâu khi vượt khả năng chuyên môn hoặc chuyển người bệnh mạn tính, điều trị dài ngày theo quy định. 

Đáng chú ý, với người mắc bệnh mạn tính hoặc phải điều trị dài ngày theo danh mục quy định, phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh có giá trị trong 1 năm kể từ ngày ký.

Ngoài ra, Thông tư 01/2025/TT-BYT cũng quy định một số trường hợp người tham gia BHYT không phải làm thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh. Cụ thể là các trường hợp mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao theo danh mục do Bộ Y tế ban hành. Những người thuộc diện này được khám chữa bệnh đúng mức hưởng mà không cần thực hiện thủ tục chuyển tuyến như thông thường.

Như vậy, người có thẻ BHYT chỉ được quỹ BHYT thanh toán đối với các loại thuốc, vật tư, dịch vụ trong danh mục được hưởng. Với việc chuyển tuyến, pháp luật hiện cũng đã có quy định riêng cho một số nhóm bệnh mạn tính, điều trị dài ngày hoặc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo để giảm bớt thủ tục cho người bệnh.

Với trường hợp ông Dũng, để đảm bảo quyền lợi, cần đối chiếu cụ thể loại thuốc, dịch truyền hoặc vật tư y tế mà bệnh viện yêu cầu tự mua xem có trong danh mục BHYT thanh toán hay không. Ông cũng cần xem tình trạng bệnh của mình là thuộc nhóm được áp dụng phiếu chuyển tuyến dài hạn hay thuộc diện không phải chuyển tuyến theo quy định hiện hành.

Tin liên quan

Thêm bệnh viện tư nhân chạy thận không thu thêm phí ngoài BHYT

Những lưu ý quan trọng cho người dân có thẻ BHYT

Áp dụng BHYT điện tử, chấm dứt đòi thẻ giấy

Những lưu ý quan trọng cho người dân có thẻ BHYT

(NLĐO)-Việc mở rộng quyền lợi BHYT từ năm 2026 nhằm giảm thiểu tối đa chi phí tự chi trả của người bệnh, bảo đảm sự công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế

Áp dụng BHYT điện tử, chấm dứt đòi thẻ giấy

(NLĐO)- Cơ quan, tổ chức, cơ sở khám, chữa bệnh không được yêu cầu người dân nộp sổ BHXH, thẻ BHYT bản giấy khi áp dụng điện tử.

khám chữa bệnh BHYT người tham gia thiết bị y tế cơ sở khám chữa bệnh
