Quốc tế

Không có bằng chứng cho thấy Iran xâm phạm không phận Iraq

Hải Hưng

(NLĐO) – Nhiều kênh Telegram và trang mạng xã hội hôm 29-11 lan truyền thông tin 60 máy bay chiến đấu Iran đã vi phạm không phận Iraq.

Thông tin lan truyền cũng nói về "cuộc tập trận chung giữa Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Không quân thuộc quân đội Iran gần biên giới với quốc gia láng giềng.

Các bài đăng này cho rằng thông tin trên được cung cấp bởi những hãng tin Ả Rập như Al Arabiya Baghdad News.

Thông tin đi kèm nhãn "tin nóng, tin khẩn" cùng hình ảnh mờ nhạt nhanh chóng lan rộng, dẫn đến suy đoán về khả năng Iran tiến hành không kích vào các vị trí của lực lượng ly khai người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Sự thật về thông tin Iran không kích Iraq - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo đất đối đất Khaibar của Iran. Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran

Tuy nhiên, các cuộc rà soát kỹ lưỡng từ nhiều nguồn tin khu vực và quốc tế uy tín không ghi nhận bất kỳ báo cáo xác thực nào về "tình hình biên giới Iran – Iraq", theo hãng tin WaNa của Iran.

Giới phân tích nhận định những tin đồn bắt nguồn từ việc diễn giải sai hoặc bóp méo các tuyên bố gần đây liên quan đến hoạt động của máy bay chiến đấu Israel trên bầu trời Iraq - điều mà chính quyền Iraq đã phủ nhận.

Chuẩn tướng Reza Khajeh, Phó Tư lệnh tác chiến của Lực lượng Phòng không quân đội Iran, lên tiếng khẳng định: "Không có sự thật nào trong các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Người dân Iran có thể yên tâm rằng kể từ cuộc xung đột kéo dài 12 ngày, không có mối đe dọa nào nhắm vào bầu trời của đất nước".

Cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran diễn ra vào tháng 6-2025, với việc Israel phát động chiến dịch không kích nhắm vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Iran, dẫn đến hàng loạt hành động trả đũa của Iran.

Chính phủ Iran cũng bác tin đồn việc nước này phóng tên lửa đạn đạo về phía khu tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq. "Cộng hòa Hồi giáo Iran không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào nước láng giềng Iraq"- Jerusalem Post dẫn tuyên bố từ Tehran nhấn mạnh.

Những tin đồn nêu trên xuất hiện chỉ vài ngày sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào cơ sở khí đốt – năng lượng quan trọng khiến khu vực mất điện.

Truyền thông Israel gần đây cho biết Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) và Cơ quan tình báo Mossad đang chuẩn bị đối phó nguy cơ gia tăng từ các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn ở Iraq. Báo cáo cũng cho biết Tư lệnh IRGC Esmail Qaani đã đến Iraq gặp gỡ lãnh đạo nhóm dân quân.

Dẫu vậy, theo các nguồn tin đáng tin cậy, tình hình tại biên giới Iran–Iraq vẫn yên ổn, không có ghi nhận về không kích, hoạt động quân sự hay tập trận nào bên trong hoặc gần khu vực người Kurd tại Iraq.

Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid hồi tháng 1 từng tuyên bố với truyền thông Iran: "Iran là một nước láng giềng quan trọng và lớn của Iraq… Iraq không thể bỏ qua Iran và Iran không thể bỏ qua Iraq".

