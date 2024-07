Không có bằng lái xe vẫn điều khiển xe mô tô gây tai nạn chết người

Ngày 22-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết vừa bắt tạm giam Phan Quang Hiếu (17 tuổi, trú tại khu An Cựu City, phường An Đông, TP Huế) về hành vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ làm 1 người chết.

Công an bắt giữ Phan Quang Hiếu

Mặc dù không có bằng lái xe mô tô nhưng khoảng 11 giờ ngày 11-6, Hiếu điều khiển xe mô tô trên đường Đào Duy Từ theo hướng từ cầu Đông Ba đến hướng đường Mai Thúc Loan.

Khi đến trước số nhà 13 đường Đào Duy Từ, Hiếu vượt không đúng quy định, va chạm với xe mô tô do bà Trần Thị M. (SN 1956 ,trú tại phường Phú Hậu, TP Huế) đi phía trước cùng chiều, gây ra tai nạn giao thông.

Hậu quả, bà M bị chấn thương vùng đầu, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế đến ngày 15-6 thì tử vong, hai xe mô tô bị hư hỏng, Hiếu không bị thương.