"Không có chứng cứ nào về việc chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam bị bắt vì buôn lậu ma túy"

Đào Tùng

(NLĐO) - Thông tin chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (VBF) Lưu Tú Bảo bị bắt tại Mỹ vì buôn lậu ma túy được các quan chức VBF chỉ ra là không có cơ sở.

Một ngày sau khi dư luận trong nước xôn xao lên việc ông Lưu Tú Bảo "mất liên lạc" cả nửa năm nay, không trực tiếp điều hành các hoạt động của Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (VBF), sáng 5-9, một tờ báo đưa tin ông Lưu Tú Bảo bị bắt tại Mỹ vì tội bắt cóc và giam giữ người trái phép.

Không chỉ có vậy, thông tin trên còn nhấn mạnh khả năng ông Bảo sẽ bị dẫn độ về Úc, quốc gia cáo buộc ông Lưu Tú Bảo và các đồng phạm đã âm mưu nhập khẩu 78 kg cocaine vào Úc giai đoạn 2016-2017 và có lệnh bắt giữ ông theo quyết định của Tòa án Melbourne ngày 2-4-2025.

"Không có chứng cứ nào về việc chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam bị bắt vì buôn lậu ma túy" - Ảnh 1.

Không có chứng cứ cụ thể nào về việc ông Lưu Tú Bảo (trái) bị bắt vì buôn lậu ma túy

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF, cho rằng thông tin trên không đủ độ tin cậy. Theo ông Hùng, thông tin ông Bảo bị bắt và bị yêu cầu dẫn độ sang Úc tương tự những gì được một trang mạng tại Mỹ là San Francisco Safety Public News đăng tải từ ngày 30-6-2025, tất nhiên, chẳng thể kiểm chứng.

Trước đó, như ông Hùng khẳng định, từ khi ông Lưu Tú Bảo sang Mỹ lo việc gia đình cuối tháng 2-2025 và lưu lại cho đến tận bây giờ, ông và ông Bảo vẫn có những lần liên lạc bằng điện thoại về tình hình và các hoạt động của quyền Anh Việt Nam. Ông Bảo còn nhờ ông Hùng và các thành viên Ban chấp hành VBF quán xuyến công việc liên đoàn giúp trong thời gian ông vắng mặt.

"Không có chứng cứ nào về việc chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam bị bắt vì buôn lậu ma túy" - Ảnh 2.

Mọi thông tin liên quan đều từ bài viết trên trang mạng xã hội này

Tại cuộc họp Thường vụ VBF chiều 4-9, ông Nguyễn Duy Hùng và các thành viên dự họp đã được nghe bộ phận Đối ngoại của liên đoàn báo cáo về tình hình thẩm tra vụ việc liên quan đến ông Lưu Tú Bảo.

Cụ thể, bộ phận này đã nghiên cứu hồ sơ được công khai trên trang chủ của Cơ quan Cảnh sát Liên bang Úc (AFP), mục Tội phạm ma túy cũng như hồ sơ trên trang chủ Lực lượng phòng chống ma túy Hoa Kỳ (DEA), hoàn toàn không có bất kỳ thông tin gì về cá nhân ông Lưu Tú Bảo hoặc các vấn đề liên quan.

Những thông tin kể trên được rà soát từ đầu năm 2025 đến nay, kể cả thông tin lưu trữ trong khoảng 8-10 năm trở lại đây, cũng không có chi tiết nào đề cập đến nhân thân chủ tịch VBF.

Về khả năng phải tiến hành đại hội liên đoàn bất thường để bầu chủ tịch mới, ông Vũ Xuân Thành, Phó trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục thể thao Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Phó Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam, cho rằng khó xảy ra.

"Không có chứng cứ nào về việc chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam bị bắt vì buôn lậu ma túy" - Ảnh 3.

Đại hội nhiệm kỳ II Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam được tổ chức tháng 10-2023

Ban chấp hành VBF đã thống nhất chờ ông Bảo ký giấy ủy quyền, giao cho một trong số các Phó chủ tịch đảm trách việc điều hành liên đoàn trong thời gian ông vắng mặt. Mặt khác, như khẳng định từ phía ông Bảo và gia đình, việc vướng vào các rắc rối pháp lý tại Mỹ hoàn toàn không liên quan đến buôn lậu chất cấm.

Ông Bảo đã được xử thắng phiên sơ thẩm, đồng nghĩa ông không bị kết tội gì ở thời điểm này nên việc tổ chức đại hội bất thường VBF là không cần thiết.

Ông Thành cũng cho biết thêm, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đang khẩn trương nhờ Bộ Ngoại giao và Bộ Công an xác minh thông tin liên quan đến ông Lưu Tú Bảo ở nước ngoài để có hướng xử lý tiếp theo các phần việc liên quan.


