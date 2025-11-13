Ngày 13-11, Công an xã Nam Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) xác nhận đơn vị vừa làm rõ thông tin "xuất hiện bơm kim tiêm tại trường học" gây hoang mang dư luận.

Qua xác minh của Công an xã Nam Hải Lăng, có một số học sinh mua đồ chơi bằng nhựa tại các cửa hàng tạp hóa gần trường học.

Công an xã Nam Hải Lăng đã làm rõ việc bơm kim tiêm xuất hiện tại trường học. Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, một số em xin bơm kim tiêm tại cửa hàng tạp hóa nhằm bơm không khí hoặc nước vào bên trong đồ chơi để phát ra âm thanh vui tai.

Công an xã Nam Hải Lăng khẳng định không có việc dùng bơm kim tiêm để sử dụng trái phép chất ma túy trong trường học.

Qua sự việc trên, Công an xã Nam Hải Lăng xác định việc các cửa hàng tạp hóa bán sản phẩm đồ chơi có kèm theo bơm kim tiêm kèm theo có thể xem là đồ chơi nguy hiểm. Vì vậy, đơn vị này đã làm việc với chủ cửa hàng tạp hóa cung cấp đồ chơi như trên, buộc cam kết không tái phạm.

Cơ quan công an khuyến cáo nhà trường, phụ huynh thường xuyên quan tâm quản lý học sinh, con em của mình; đồng thời, trao đổi, thông tin với công an xã để xác minh, làm rõ tránh gây hoang mang trong dư luận.