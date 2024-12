Thực tế, nhiều trường hợp người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, song công việc họ đảm nhận vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do vậy, Luật An toàn, vệ sinh lao động có các quy định riêng cho các trường hợp này.

Cụ thể, căn cứ theo khoản 3 Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động phải được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và được cấp thẻ an toàn.

Nhà nước có chính sách hỗ trợ học phí cho người lao động quy định tại khoản này khi tham gia khóa huấn luyện. Mức, đối tượng và thời gian hỗ trợ do Chính phủ quy định chi tiết tùy theo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Người lao động bị tai nạn lao động được tổ chức Công đoàn thăm hỏi, hỗ trợ

Như vậy, người lao động dù làm việc không theo hợp đồng lao động bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH và được cấp thẻ an toàn.

Bên cạnh đó, khoản 3, khoản 4 Điều 6 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, quy định các quyền của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Cụ thể:

- Được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động; được Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để làm việc trong môi trường an toàn, vệ sinh lao động.

- Tiếp nhận thông tin, tuyên truyền, giáo dục về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khi làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

- Tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện do Chính phủ quy định.

- Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định.