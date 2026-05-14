Không có tên xét tuyển viên chức, hàng chục nhân viên y tế học đường kiến nghị

Ngày 14-5, nguồn tin cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo UBND phường Buôn Ma Thuột kiểm tra, rà soát và giải quyết theo quy định đối với đơn kiến nghị tập thể của nhân viên y tế học đường trên địa bàn.

Nhân viên y tế học đường phường Buôn Ma Thuột kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét tiếp nhận vào viên chức

Trước đó, ngày 11-2, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk có văn bản gửi các xã, phường về việc rà soát, đăng ký nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức đối với nhà giáo, nhân viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập.

Theo yêu cầu, các địa phương phải rà soát lao động hợp đồng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và gửi danh sách về sở trước ngày 30-3.

Đến ngày 17-4, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có văn bản đề nghị các địa phương bổ sung danh sách đăng ký tiếp nhận vào viên chức, hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 25-4. Quá thời hạn này, địa phương không gửi báo cáo sẽ được hiểu là không có nhu cầu tuyển dụng.

Tuy nhiên, một lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk xác nhận trong danh sách do UBND phường Buôn Ma Thuột gửi không có nhân viên y tế học đường.

Một nữ nhân viên y tế trường học tại phường Buôn Ma Thuột cho biết chị đã gắn bó với công việc hơn 13 năm, ký hợp đồng không xác định thời hạn, thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng. Theo chị, việc được xét vào viên chức là mong mỏi của đội ngũ y tế học đường suốt nhiều năm qua.

“Nhiều đồng nghiệp ở các địa phương khác đều được đưa vào danh sách để sở xem xét tiếp nhận, trong khi gần 30 nhân viên y tế trường học tại phường Buôn Ma Thuột lại không có tên, dù điều kiện và tiêu chuẩn tương tự nhau” – nữ nhân viên bày tỏ.

Lo ngại quyền lợi bị ảnh hưởng khi thời hạn gửi danh sách đã hết, tập thể nhân viên y tế học đường tại phường Buôn Ma Thuột đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng đề nghị xem xét.

Lý giải về việc này, ông Hồ Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Buôn Ma Thuột, cho biết căn cứ vào văn bản của Sở GD-ĐT và quy định hiện hành, địa phương xác định gần 30 trường hợp trên chưa đủ điều kiện xét tuyển viên chức.

Theo ông Kiên, vị trí nhân viên y tế học đường thuộc chức danh y sĩ hạng IV, ngoài yêu cầu về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp còn phải tốt nghiệp cao đẳng y sĩ đa khoa hoặc cao đẳng y sĩ y học cổ truyền. Trong khi đó, các trường hợp gửi đơn kiến nghị có trình độ trung cấp nên phường không đưa vào danh sách đăng ký.

Về việc lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết vẫn tiếp nhận nếu địa phương bổ sung danh sách, ông Kiên cho hay phường sẽ không bổ sung, trừ trường hợp sở có văn bản hướng dẫn khác.