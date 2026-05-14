Không có tên xét tuyển viên chức, hàng chục nhân viên y tế học đường kiến nghị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Không có tên xét tuyển viên chức, hàng chục nhân viên y tế học đường kiến nghị

Cao Nguyên

(NLĐO) – Không có tên trong danh sách đăng ký xét tuyển viên chức, gần 30 nhân viên y tế học đường đã đồng loạt làm đơn kiến nghị lên UBND tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 14-5, nguồn tin cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo UBND phường Buôn Ma Thuột kiểm tra, rà soát và giải quyết theo quy định đối với đơn kiến nghị tập thể của nhân viên y tế học đường trên địa bàn.

Không có tên xét tuyển viên chức, hàng chục nhân viên y tế học đường kiến nghị - Ảnh 1.

Nhân viên y tế học đường phường Buôn Ma Thuột kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét tiếp nhận vào viên chức

Trước đó, ngày 11-2, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk có văn bản gửi các xã, phường về việc rà soát, đăng ký nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức đối với nhà giáo, nhân viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập.

Theo yêu cầu, các địa phương phải rà soát lao động hợp đồng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và gửi danh sách về sở trước ngày 30-3.

Đến ngày 17-4, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có văn bản đề nghị các địa phương bổ sung danh sách đăng ký tiếp nhận vào viên chức, hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 25-4. Quá thời hạn này, địa phương không gửi báo cáo sẽ được hiểu là không có nhu cầu tuyển dụng.

Tuy nhiên, một lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk xác nhận trong danh sách do UBND phường Buôn Ma Thuột gửi không có nhân viên y tế học đường.

Một nữ nhân viên y tế trường học tại phường Buôn Ma Thuột cho biết chị đã gắn bó với công việc hơn 13 năm, ký hợp đồng không xác định thời hạn, thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng. Theo chị, việc được xét vào viên chức là mong mỏi của đội ngũ y tế học đường suốt nhiều năm qua.

“Nhiều đồng nghiệp ở các địa phương khác đều được đưa vào danh sách để sở xem xét tiếp nhận, trong khi gần 30 nhân viên y tế trường học tại phường Buôn Ma Thuột lại không có tên, dù điều kiện và tiêu chuẩn tương tự nhau” – nữ nhân viên bày tỏ.

Lo ngại quyền lợi bị ảnh hưởng khi thời hạn gửi danh sách đã hết, tập thể nhân viên y tế học đường tại phường Buôn Ma Thuột đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng đề nghị xem xét.

Lý giải về việc này, ông Hồ Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Buôn Ma Thuột, cho biết căn cứ vào văn bản của Sở GD-ĐT và quy định hiện hành, địa phương xác định gần 30 trường hợp trên chưa đủ điều kiện xét tuyển viên chức.

Theo ông Kiên, vị trí nhân viên y tế học đường thuộc chức danh y sĩ hạng IV, ngoài yêu cầu về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp còn phải tốt nghiệp cao đẳng y sĩ đa khoa hoặc cao đẳng y sĩ y học cổ truyền. Trong khi đó, các trường hợp gửi đơn kiến nghị có trình độ trung cấp nên phường không đưa vào danh sách đăng ký.

Về việc lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết vẫn tiếp nhận nếu địa phương bổ sung danh sách, ông Kiên cho hay phường sẽ không bổ sung, trừ trường hợp sở có văn bản hướng dẫn khác.

Tin liên quan

Phường "quên" gửi hồ sơ, 10 người không được xét vào công chức!

Phường "quên" gửi hồ sơ, 10 người không được xét vào công chức!

(NLĐO) – Phường Buôn Ma Thuột đã "quên" gửi hồ sơ cho Sở Nội vụ khiến 10 người không được đưa vào danh sách xét tuyển công chức.

Tâm tư vì danh mục vị trí việc làm y tế học đường

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ kiến nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh vị trí y tế học đường từ danh mục "hỗ trợ, phục vụ" sang "chuyên môn dùng chung" để bảo đảm chế độ, chính sách khi tuyển dụng

Nhân lực y tế học đường vừa thiếu vừa yếu

Thực trạng này vừa được công bố tại hội thảo "Tầm quan trọng của nhân viên y tế trường học ở các cơ sở giáo dục" do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) tổ chức.

tỉnh Đắk Lắk đạo đức nghề nghiệp y tế học đường xét tuyển viên chức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo