Lao động

Phường "quên" gửi hồ sơ, 10 người không được xét vào công chức!

Cao Nguyên

(NLĐO) – Phường Buôn Ma Thuột đã "quên" gửi hồ sơ cho Sở Nội vụ khiến 10 người không được đưa vào danh sách xét tuyển công chức.

Ngày 14-5, lãnh đạo UBND phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang xem xét trách nhiệm đối với cán bộ chuyên môn liên quan vụ việc chậm, sót hồ sơ đề xuất tiếp nhận 10 người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức.

Phường Buôn Ma Thuột chậm gửi hồ sơ khiến 10 người không được xét tuyển công chức 2026 - Ảnh 1.

UBND phường Buôn Ma Thuột "quên" gửi hồ sơ xét tuyển công chức

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đã nhiều lần có văn bản đề nghị các địa phương đăng ký danh sách tiếp nhận người vào làm công chức. 

Nhiều phường, xã đã hoàn tất thủ tục, với hàng trăm trường hợp được tiếp nhận. Riêng phường Buôn Ma Thuột không gửi hồ sơ đúng hạn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của 10 người có nguyện vọng xét tuyển.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hồ Trung Kiên, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Buôn Ma Thuột, cho biết ngày 10-4, UBND phường đã có tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột về việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức.

Trong thời gian chờ ý kiến, UBND phường tổ chức làm việc với 13 người hoạt động không chuyên trách để nắm nguyện vọng. Trong đó, có 10 người đăng ký tham gia xét tuyển công chức. Lãnh đạo UBND phường cũng đã trao đổi với lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk về việc nộp hồ sơ trễ hạn.

Đến chiều 15-4, lãnh đạo UBND phường ký bản giấy, scan hồ sơ và danh sách gửi Sở Nội vụ, chậm 1 ngày so với kế hoạch.

Vì quyền lợi chính đáng của người hoạt động không chuyên trách cấp xã, lãnh đạo UBND phường cũng trao đổi với lãnh đạo Sở Nội vụ xin bổ sung danh sách.

Ngày 16-4, địa phương tiếp tục ký số tờ trình trên hệ thống iDesk và cử 2 cán bộ trực tiếp đến Sở Nội vụ nộp hồ sơ cho 10 trường hợp đăng ký.

Tuy nhiên, đến ngày 23-4, UBND phường mới biết hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển công chức năm 2026 đã kiểm tra điều kiện hồ sơ và không có tên 10 trường hợp ở phường Buôn Ma Thuột.

Cũng theo ông Hồ Trung Kiên, qua rà soát, địa phương xác định dù tờ trình đã được ký số từ ngày 16-4 nhưng đến ngày 22-4, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk mới nhận được trên hệ thống iDesk. 

Nguyên nhân là do bộ phận văn thư thuộc Văn phòng HĐND và UBND phường đã gửi thiếu văn bản liên thông tới Sở Nội vụ. Sau khi phát hiện, văn thư mới gửi lại.

Bộ phận liên quan đã nhận khuyết điểm, xin rút kinh nghiệm vì thiếu cẩn trọng trong quá trình xử lý hồ sơ. 

UBND phường Buôn Ma Thuột sẽ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. Đồng thời, địa phương đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung 10 trường hợp nói trên vào đợt kiểm tra, sát hạch công chức tiếp theo nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động.

