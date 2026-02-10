HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Không còn cảnh hét giá, người dân TPHCM tấp nập đi mua hoa Tết sớm

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Ngày 23 tháng Chạp, các chợ hoa Tết ở TPHCM chính thức mở cửa đón khách. Nhiều gia đình tranh thủ mua hoa sớm so với mọi năm khiến người bán bất ngờ

Tại các chợ hoa ở TP HCM (Công viên 23 Tháng 9, Công viên Lê Văn Tám, Công viên Gia Định), tràn ngập hoa kiểng Tết. Khách tìm đến tham quan và mua hoa ngày càng đông, nhất là vào buổi sáng.

- Ảnh 1.

Tràn ngập hoa Tết tại Công viên 23 Tháng 9 (TP HCM)

Chị Yến, một khách mua hoa tại Công viên 23 Tháng 9, cho biết tranh thủ đi sớm để có thể chơi hoa được vài ngày. “Chiều 29 Tết, gia đình tôi về quê miền Tây nên mua sớm cho kịp” - chị chia sẻ.

Cũng tại đây, ông Hậu (gần 70 tuổi) tỏ ra hài lòng khi chọn được chậu quất sai trĩu quả vàng ươm với giá chưa tới 4 triệu đồng. 

Ông cho biết người bán lấy quất từ Hưng Yên – quê hương của ông, nên vừa mua hoa vừa tranh thủ hỏi thăm tình hình quê nhà. “Gần chục năm nay tôi chưa có dịp về lại quê” - ông bộc bạch.

- Ảnh 2.

Khách chọn mua hoa Tết tại Bến Bình Đông (TPHCM)

Không khí mua bán cũng sôi động dọc Bến Bình Đông (TPHCM), hoa kiểng Tết được trưng bày kín bờ kênh. Lượng khách đông khiến nhiều đoạn đường xảy ra ùn ứ cục bộ. Chị Thanh, nhà vườn từ Vĩnh Long, cho biết năm nay người dân mua hoa sớm hơn. 

“Thời điểm này năm ngoái còn khá vắng, còn năm nay khách đến rất đông, không chỉ mua hoa kiểng mà cả mai vàng” - chị chia sẻ.

- Ảnh 3.

Khách mua kiểng đông đúc dẫn đến kẹt xe trên Bến Bình Đông (TP HCM)

- Ảnh 4.

Cúc đại đóa và cúc mâm xôi các loại tại Công viên Gia Định

- Ảnh 5.

Người dân mua hoa cúc và đào sớm tại Công viên Gia Định

Tại Công viên Gia Định, đào là mặt hàng được nhiều người lựa chọn. Bà Hậu, tiểu thương bán đào tại đây, cho biết đào được nhập từ Thái Bình, giá bán năm nay tương đương năm ngoái. Tuy nhiên, để bán nhanh và kịp về quê đón giao thừa, bà sẵn sàng giảm vài trăm ngàn đồng mỗi gốc khi khách trả giá. 

Còn chị Thu, nhà vườn đến từ Vĩnh Long, cho biết các loại cúc, mồng gà, vạn thọ đang được bán với giá thấp hơn năm ngoái khoảng 50.000 đồng/cặp. Nhờ giá “mềm”, chỉ trong hai ngày, chị đã bán được hơn 100 cặp hoa và dự kiến tiêu thụ hết số còn lại trong vài ngày tới.

- Ảnh 6.

Khách mua tắc tại Công viên Lê Văn Tám (TP HCM)

Ở Công viên Lê Văn Tám, ông Hùng, nhà vườn trồng tắc tại Vĩnh Long, cho biết sức mua năm nay khả quan hơn. “Năm ngoái, những ngày đầu chỉ bán được hơn chục chậu, còn năm nay đã bán gần 50 chậu. Nhiều khách quen quay lại và giới thiệu thêm người mới” - ông nói.

Cúc đại đóa

Nhiều khách chọn mua hoa Tết ở Công viên 23/9


Vận chuyển đào giao cho khách

Tin liên quan

Hi Tech Hi Tết Gigamall 2026 - Đường hoa Tết Công Nghệ đầu tiên tại TP HCM

Hi Tech Hi Tết Gigamall 2026 - Đường hoa Tết Công Nghệ đầu tiên tại TP HCM

Mùa xuân 2026, người dân TP HCM có thêm một điểm đến mới mang hơi thở thời đại số: Đường hoa Tết Công Nghệ 2026 “Hi Tech Hi Tết” tại Gigamall Phạm Văn Đồng.

"Sắc xuân 4 miền" tại lễ hội hoa Tết ở TPHCM

(NLĐO) - Không cần rời khỏi thành phố, người dân TPHCM vẫn có thể cảm nhận trọn vẹn sắc xuân cả nước giữa không gian cánh đồng hoa Tết Vạn Phúc 2026.

Người trồng hoa Tết xứ Huế: "Trời vẫn thương chúng tôi"

(NLĐO) - Trải qua 3 cơn lũ lịch sử kéo dài liên tiếp, cứ ngỡ rằng người trồng hoa Tết xứ Huế sẽ trắng tay nhưng nay họ vẫn còn "sống" được với nghề.

