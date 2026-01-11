HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Người trồng hoa Tết xứ Huế: "Trời vẫn thương chúng tôi"

Quang Nhật

(NLĐO) - Trải qua 3 cơn lũ lịch sử kéo dài liên tiếp, cứ ngỡ rằng người trồng hoa Tết xứ Huế sẽ trắng tay nhưng nay họ vẫn còn "sống" được với nghề.

Ngày 11-1, tức 23-11 âm lịch, chỉ còn hơn một tháng sẽ đến Tết Bính Ngọ 2026. Trên những cánh đồng hoa Tết xứ Huế như Dạ Lê, Dương Nỗ, Thuỷ Vân... người nông dân vẫn cần mẫn chăm sóc hoa để chuẩn bị đưa ra thị trường. 

Cách đây hơn 2 tháng, người trồng hoa ở Huế khóc ròng khi trời mưa như trút khiến nước lũ tràn về, nhấn chìm những vựa hoa của họ trong nhiều ngày nên khiến ai cũng nghĩ rằng mùa hoa Tết năm nay họ mất trăng. Vậy nhưng giờ đây, khi nhìn những vựa hoa cúc phát triển xanh tốt, người trồng hoa Tết xứ Huế có niềm vui khi số hoa còn lại phát triển tốt, được giá.

- Ảnh 1.

Vụ hoa Tết năm nay gia đình bà Trần Thị Dòng ở phường Vỹ Dạ trồng 400 chậu cúc nhưng lũ đã làm cho 240 chậu bị chết.

- Ảnh 2.

Những cây cúc chết do lũ được nhổ bỏ, bà Dòng dùng chậu làm đế để kê cao các chậu cúc còn sống sót.

- Ảnh 3.

Hoa bị chết do lũ, người nông dân xứ Huế phải phơi chậu đợi năm sau trồng lại.

- Ảnh 4.

Còn 160 chậu sống sót, bà Dòng cho biết hoa cúc phát triển rất tốt, khoảng ngày 10 tháng chạp sẽ bán ra thị trường.

- Ảnh 5.

Ông Chế Công Trung, một người trồng hoa nhiều năm ở phường Thanh Thủy trồng hơn 700 chậu cúc, lũ ập đến khiến 400 chậu bị chết.

- Ảnh 6.

Cứ ngỡ rằng mùa Tết năm nay gia đình ông thất bát nhưng ông trời vẫn thương khi 300 chậu cúc vẫn phát triển xanh tốt.

- Ảnh 7.

Sau lũ, ông Trung phải dành hơn 1 tháng để chăm sóc, tỉa dặm mới vớt vát lại được vụ hoa Tết.

- Ảnh 8.

Còn ông Phạm Trường cũng trồng 1.000 chậu hoa cúc Tết. Lũ đến khiến 500 chậu bị chết.

- Ảnh 9.

Ông Trường cho biết hiện các thương lái đã đến đặt cọc mua với giá khoảng 490.000 đồng/cặp cúc đối với loại vừa; không dưới 2 triệu đồng/cặp đối với loại lớn.

- Ảnh 10.

Ông Trường cho biết do ảnh hưởng lũ nên hoa cúc Tết năm nay ở Huế ít hơn so với mọi năm nhưng giá tăng cao hơn trước với khoảng 50.000 - 100.000 đồng/cặp.


 

