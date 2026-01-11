Người trồng hoa Tết xứ Huế: "Trời vẫn thương chúng tôi"

(NLĐO) - Trải qua 3 cơn lũ lịch sử kéo dài liên tiếp, cứ ngỡ rằng người trồng hoa Tết xứ Huế sẽ trắng tay nhưng nay họ vẫn còn "sống" được với nghề.
Ngày 11-1, tức 23-11 âm lịch, chỉ còn hơn một tháng sẽ đến Tết Bính Ngọ 2026. Trên những cánh đồng hoa Tết xứ Huế như Dạ Lê, Dương Nỗ, Thuỷ Vân... người nông dân vẫn cần mẫn chăm sóc hoa để chuẩn bị đưa ra thị trường.
Cách đây hơn 2 tháng, người trồng hoa ở Huế khóc ròng khi trời mưa như trút khiến nước lũ tràn về, nhấn chìm những vựa hoa của họ trong nhiều ngày nên khiến ai cũng nghĩ rằng mùa hoa Tết năm nay họ mất trăng. Vậy nhưng giờ đây, khi nhìn những vựa hoa cúc phát triển xanh tốt, người trồng hoa Tết xứ Huế có niềm vui khi số hoa còn lại phát triển tốt, được giá.
