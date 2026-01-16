"Sắc xuân 4 miền" tại lễ hội hoa Tết ở TPHCM

Những ngày gần đây, vườn hoa Tết tại khu đô thị Vạn Phúc, TPHCM thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh và tận hưởng không khí xuân sớm. Không gian rộng lớn được chia thành nhiều khu vực, với không khí xuân đặc trưng của mọi miền đất nước, mang đến trải nghiệm “du xuân 4 miền” (Bắc - Trung - Nam và Tây Nguyên) ngay giữa lòng đô thị.

Khung cảnh nhộn nhịp tại Vườn hoa Tết Vạn Phúc 2026

Đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh tại lễ hội

Ngay từ sáng sớm, dòng người đổ về tham quan, chụp ảnh rất nhộn nhịp. Các lối đi rực rỡ sắc hoa, từ cúc mâm xôi, dạ yến thảo, hoa cánh bướm, hướng dương đến những tiểu cảnh mang không khí Tết truyền thống như lồng đèn, chợ quê, câu đối… tạo nên khung cảnh sinh động.

Không gian ngập tràn sắc xuân với hàng chục loài hoa cùng khoe sắc





Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình cũng chọn cánh đồng hoa Tết làm điểm đến để các em nhỏ vui chơi, tìm hiểu về văn hóa Tết truyền thống. Cô Kim Anh (ngụ phường Hiệp Bình, TP HCM) cho biết: “Không gian rộng, nhiều hoa và tiểu cảnh nên các bé rất thích. Tôi đến từ sáng để chuẩn bị trang phục, nhiều khu vực phải đứng xếp hàng mới đến lượt chụp nên tôi phải tranh thủ từ sớm”.

Cô Kim Anh và cháu của mình hào hứng chụp ảnh tại vườn hoa xuân

Nhiều gia đình đến vườn hoa Vạn Phúc chụp hình Tết sớm

Bên cạnh yếu tố cảnh quan, các hoạt động trải nghiệm như gian hàng ẩm thực ngày Tết, khu trưng bày nông sản, trò chơi dân gian cũng góp phần làm không khí lễ hội thêm sôi động.

Các gian hàng ẩm thực truyền thống phục vụ nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết

Nghệ nhân Lê Xuân Tùng với gian hàng tò he trưng bày các nhân vật hoạt hình, loài hoa và linh vật Tết

Với giá vé 50.000 đồng/người, cánh đồng hoa Tết chủ đề "du xuân 4 miền” được nhiều người đánh giá là phù hợp, xứng đáng trải nghiệm. “Tôi thấy nơi này rất phù hợp để chụp ảnh Tết vì có nhiều không gian đẹp, không bị chen chúc. Với mức giá này, tôi không nghĩ sẽ được trải nghiệm vườn hoa rộng lớn như vậy” - bạn Thảo Nguyên (ngụ phường Dĩ An, TP HCM) bày tỏ.

Càng về chiều, không gian vườn hoa trở nên đông đúc

Theo Ban Quản lý khu đô thị Vạn Phúc, các khu vực hoa, tiểu cảnh được chỉnh sửa, chăm sóc liên tục để đảm bảo cảnh quan trong suốt thời gian mở cửa.

Lễ hội hoa Tết Vạn Phúc 2026 mở cửa từ 6 giờ 30 đến 20 giờ 30 mỗi ngày. Điểm nhấn của chương trình năm nay là show biểu diễn nhạc nước “giai điệu chào xuân”, cố định 2 suất mỗi tối tại quảng trường nhạc nước được đánh giá hàng đầu Đông Nam Á.