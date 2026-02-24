HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Không còn được dùng bằng lái xe làm thủ tục đi máy bay

Dương Ngọc

(NLĐO)- Từ ngày 3-2-2026, hành khách đi máy bay không còn được sử dụng giấy phép lái xe để làm thủ tục bay theo Thông tư 14/2026 của Bộ Công an

Thông tư 14 ký ban hành và có hiệu lực từ ngày 3-2, quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam, trong đó điều chỉnh danh mục giấy tờ được chấp nhận khi làm thủ tục bay.

- Ảnh 1.

Lực lượng an ninh hàng không kiểm tra giấy tờ của hành khách tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Đối với chuyến bay nội địa, hành khách mang quốc tịch Việt Nam phải xuất trình một trong các giấy tờ như: Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID), hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước.

Trẻ em dưới 14 tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh, trích lục hộ tịch hoặc văn bản xác nhận thông tin hộ tịch; trẻ dưới 2 tháng tuổi được dùng giấy chứng sinh.

Ngoài ra, một số giấy tờ đặc thù vẫn được chấp nhận như giấy chứng minh, chứng nhận của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân; thẻ đại biểu Quốc hội; thẻ đảng viên; thẻ nhà báo; thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không; giấy xác nhận nhân thân do công an xác nhận (có giá trị 6 tháng)…

Đáng chú ý, giấy phép lái xe không còn nằm trong danh sách giấy tờ hợp lệ để làm thủ tục bay như trước đây.

Với chuyến bay quốc tế, hành khách cần có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh. Các giấy tờ liên quan cư trú như thị thực, giấy miễn thị thực, thẻ thường trú, tạm trú, thẻ đi lại doanh nhân APEC cũng được chấp nhận theo quy định.

Trường hợp mất hộ chiếu, hành khách phải có công hàm của cơ quan ngoại giao, lãnh sự hoặc công văn của sở ngoại vụ, có xác nhận của công an địa phương và dán ảnh, đóng dấu giáp lai. Văn bản này có giá trị trong 30 ngày.

Tăng cường kiểm soát an ninh

Thông tư 14 cũng quy định rõ cơ chế giám sát, tuần tra tại khu vực hạn chế trong cảng hàng không. Lực lượng kiểm soát an ninh phải giám sát liên tục hành khách, người và phương tiện, kịp thời phát hiện dấu hiệu nghi vấn, xử lý hành lý vô chủ.

Quy định về kiểm tra túi ngoại giao, túi lãnh sự cũng được cụ thể hóa. Các túi này được miễn soi chiếu, trừ trường hợp có căn cứ cho rằng chứa vật phẩm nguy hiểm; khi đó có thể bị từ chối chuyên chở và lập biên bản theo quy định.

Bên cạnh đó, hãng hàng không phải xây dựng chương trình an ninh riêng, tổ chức đào tạo nhân viên, kiểm tra an ninh tàu bay trước chuyến và phối hợp xử lý các vụ việc vi phạm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo hành khách kiểm tra kỹ giấy tờ trước khi ra sân bay để tránh bị từ chối làm thủ tục do sử dụng giấy tờ không còn hợp lệ.

đi máy bay Bộ Công an giấy phép lái xe an ninh hàng không giấy tờ đi máy bay
