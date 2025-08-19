Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp Quốc khánh 2-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp Quốc khánh 2-9

Dương Ngọc

(NLĐO) - Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp Lễ Quốc khánh 2-9.

Theo đó, áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu trên toàn quốc từ ngày 20-8 đến hết ngày 4-9-2025.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp Quốc khánh 2-9 - Ảnh 1.

Không khí chào mừng Quốc khánh 2-9 tại sân bay Nội Bài - cửa ngõ Thủ đô. Ảnh: Phan Công

Ngoài ra, từ ngày 5-9 đến hết ngày 7-9 áp dụng một số biện pháp tăng cường bảo đảm an ninh hàng không đối với các đơn vị có lực lượng kiểm soát an ninh hàng không như: Tăng cường tần suất tuần tra, giám sát an ninh bằng camera khu vực công cộng, kiểm soát đồ vật hành lý không xác nhận được chủ; thường xuyên kiểm tra các thùng rác, khu vực vệ sinh và các nơi khuất.

Tăng cường tần suất kiểm tra ngẫu nhiên, kiểm soát ra vào khu vực hạn chế; tăng cường việc soi chiếu đối với hành khách, hành lý xách tay, hành lý ký gửi, người không phải hành khách và đồ vật mang theo ra/vào hoạt động tại khu vực hạn chế. Đồng thời tăng cường thời gian, tần suất kiểm tra, giám sát của hệ thống chỉ huy, quản lý các cấp.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp. Công an cửa khẩu các Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Phú Quốc; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an các tỉnh, thành phố có cảng hàng không, sân bay còn lại thông báo đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Các Tổng công ty: Cảng hàng không Việt Nam, Quản lý bay Việt Nam và các hãng hàng không Việt Nam báo cáo tình hình công tác bảo đảm an ninh hàng không qua thư điện tử hàng ngày.

Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu toàn hệ thống tăng cường các biện pháp điều hành bay, kỹ thuật và an ninh trong giai đoạn cao điểm.

Theo đó, tập trung cho cao điểm 2-9, điều hành linh hoạt, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới hành khách; phối hợp hiệp đồng, bảo đảm an toàn nhiệm vụ bay A80; nâng năng lực điều hành tại các điểm trọng yếu Nội Bài, Tân Sơn Nhất.

Các cơ sở, công trình trọng yếu của VATM nâng cấp độ an ninh trong thời gian thực hiện A80; phối hợp an ninh hàng không và công an địa phương để kiểm soát chặt người và phương tiện ra/vào khu vực làm việc; tuần tra, canh gác 24/24, đặc biệt tại các đài, trạm ở vùng sâu, vùng xa. Toàn thể cán bộ, nhân viên được quán triệt nâng cao cảnh giác, tuân thủ an toàn – an ninh nội bộ, bảo vệ tài sản và bí mật nhà nước.

Tin liên quan

Ngành hàng không tăng chuyến, nâng chất lượng phục vụ cao điểm Lễ 2-9

Ngành hàng không tăng chuyến, nâng chất lượng phục vụ cao điểm Lễ 2-9

(NLĐO) - Cục Hàng không chỉ đạo toàn ngành nỗ lực đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp "Ngày hội lớn của non sông".

25 máy bay của các hãng hàng không trong nước đang dừng bay dài ngày do thiếu động cơ

(NLĐO)- Tổng số máy bay các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác tính đến ngày 4-8 là 254 chiếc, tăng 13 máy bay so với cùng kỳ năm 2024.

Thêm hãng hàng không chuyển chuyến bay sang nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

(NLĐO)- Hãng hàng không Bamboo Airways chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa sang nhà ga T3 Tân Sơn Nhất (TP HCM) từ 18-8 tới.

sân bay nội bài an ninh hàng không quốc khánh 2/9 hàng không A80
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo