Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp Quốc khánh 2-9

Theo đó, áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu trên toàn quốc từ ngày 20-8 đến hết ngày 4-9-2025.

Không khí chào mừng Quốc khánh 2-9 tại sân bay Nội Bài - cửa ngõ Thủ đô. Ảnh: Phan Công

Ngoài ra, từ ngày 5-9 đến hết ngày 7-9 áp dụng một số biện pháp tăng cường bảo đảm an ninh hàng không đối với các đơn vị có lực lượng kiểm soát an ninh hàng không như: Tăng cường tần suất tuần tra, giám sát an ninh bằng camera khu vực công cộng, kiểm soát đồ vật hành lý không xác nhận được chủ; thường xuyên kiểm tra các thùng rác, khu vực vệ sinh và các nơi khuất.

Tăng cường tần suất kiểm tra ngẫu nhiên, kiểm soát ra vào khu vực hạn chế; tăng cường việc soi chiếu đối với hành khách, hành lý xách tay, hành lý ký gửi, người không phải hành khách và đồ vật mang theo ra/vào hoạt động tại khu vực hạn chế. Đồng thời tăng cường thời gian, tần suất kiểm tra, giám sát của hệ thống chỉ huy, quản lý các cấp.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp. Công an cửa khẩu các Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Phú Quốc; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an các tỉnh, thành phố có cảng hàng không, sân bay còn lại thông báo đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Các Tổng công ty: Cảng hàng không Việt Nam, Quản lý bay Việt Nam và các hãng hàng không Việt Nam báo cáo tình hình công tác bảo đảm an ninh hàng không qua thư điện tử hàng ngày.

Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu toàn hệ thống tăng cường các biện pháp điều hành bay, kỹ thuật và an ninh trong giai đoạn cao điểm.

Theo đó, tập trung cho cao điểm 2-9, điều hành linh hoạt, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới hành khách; phối hợp hiệp đồng, bảo đảm an toàn nhiệm vụ bay A80; nâng năng lực điều hành tại các điểm trọng yếu Nội Bài, Tân Sơn Nhất.

Các cơ sở, công trình trọng yếu của VATM nâng cấp độ an ninh trong thời gian thực hiện A80; phối hợp an ninh hàng không và công an địa phương để kiểm soát chặt người và phương tiện ra/vào khu vực làm việc; tuần tra, canh gác 24/24, đặc biệt tại các đài, trạm ở vùng sâu, vùng xa. Toàn thể cán bộ, nhân viên được quán triệt nâng cao cảnh giác, tuân thủ an toàn – an ninh nội bộ, bảo vệ tài sản và bí mật nhà nước.