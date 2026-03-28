Không để doanh nghiệp "tự chống bão"

Đó là biểu hiện rõ nét của cách điều hành ngày càng linh hoạt, chủ động và có tính chia sẻ cao với doanh nghiệp (DN) và xã hội.

Điều đáng chú ý là quyết định này được đưa ra trong khoảng thời gian rất ngắn sau khi cộng đồng DN đồng loạt lên tiếng về áp lực chi phí. Trong đó, có đề xuất, kiến nghị của các chuyên gia kinh tế và đại diện lãnh đạo các hiệp hội DN khi tham gia "Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 - Lần thứ I", do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 26-3.

Khi giá năng lượng trở thành "điểm nghẽn" lớn nhất đe dọa khả năng duy trì sản xuất, kiến nghị giảm thuế, phí nhiên liệu đã được đặt ra như một giải pháp cấp bách. Và thực tế cho thấy chính sách đã phản hồi gần như ngay lập tức.

Sự "trùng khớp" này không phải ngẫu nhiên. Nó phản ánh một vòng phản hồi chính sách ngày càng hiệu quả hơn, nơi tiếng nói của chuyên gia, DN không chỉ dừng lại ở diễn đàn mà nhanh chóng được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Nếu trước đây, chính sách thường có độ trễ nhất định thì nay, khoảng cách giữa "kiến nghị" và "quyết định" đang được rút ngắn đáng kể.

Ở góc độ điều hành, việc giảm thuế xăng dầu cho thấy một thay đổi quan trọng từ phản ứng bị động sang chủ động ứng phó. Thay vì chờ giá nhiên liệu tăng cao rồi mới tìm cách "giải cứu", cơ quan quản lý đã lựa chọn đi trước một bước, sử dụng công cụ tài khóa để giảm bớt áp lực ngay từ đầu vào của nền kinh tế.

Đây chính là cách "chặn" hiệu ứng dây chuyền khi chi phí nhiên liệu lan sang vận tải, sản xuất, rồi cuối cùng đẩy giá tiêu dùng tăng theo.

Đáng chú ý hơn, chính sách này còn gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Nhà nước sẵn sàng chia sẻ gánh nặng với DN và người dân. Việc giảm thuế đồng nghĩa với giảm thu ngân sách trong ngắn hạn nhưng thay vì giữ nguồn thu bằng mọi giá, cơ quan điều hành đã chấp nhận "hy sinh" một phần để đổi lấy sự ổn định của nền kinh tế. Đây là một lựa chọn không dễ bởi nó đòi hỏi sự cân nhắc giữa lợi ích trước mắt và dài hạn.

Trong bối cảnh nhiều DN đang phải "gồng mình" trước chi phí tăng, thông điệp này có ý nghĩa đặc biệt. Nó cho thấy DN không bị bỏ lại một mình trong cơn sóng gió mà có sự đồng hành từ chính sách.

Tuy nhiên, linh hoạt không có nghĩa là buông lỏng. Điểm đáng ghi nhận là các chính sách giảm thuế đều được thiết kế với thời hạn rõ ràng, mục tiêu cụ thể. Điều này giúp tránh những hệ lụy như thất thu ngân sách kéo dài hoặc tạo ra sự méo mó trong thị trường. Linh hoạt, trong trường hợp này là khả năng điều chỉnh kịp thời để thích ứng với biến động, chứ không phải nới lỏng vô điều kiện.

Nhìn tổng thể, quyết định giảm thuế xăng dầu lần này có thể xem là một ví dụ điển hình cho cách điều hành mới của Chính phủ, theo hướng lắng nghe nhanh hơn, phản ứng nhanh hơn và hành động quyết liệt hơn. Quan trọng hơn, nó cho thấy một sự chuyển dịch trong tư duy - từ quản lý sang đồng hành, từ kiểm soát sang chia sẻ.