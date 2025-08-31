HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Không đi Hà Nội xem diễu binh, người dân TP HCM vui chơi ở đâu dịp lễ 2-9?

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Nhiều khu vui chơi, giải trí ở TP HCM tấp nập khách du lịch và người dân trong kỳ nghỉ lễ 2-9.

Ngày 31-8, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều điểm đến ở TP HCM tiếp tục thu hút khách đến tham quan, vui chơi, giải trí trong kỳ nghỉ lễ. 

Theo Sở Du lịch TP HCM, các điểm du lịch nội đô nhộn nhịp khách, nhất là nhóm khách gia đình và khách từ các tỉnh lân cận. Với nhiều chuỗi hoạt động, chương trình giải trí hấp dẫn, giá vé hợp lý, TP HCM đang là điểm đến văn hóa, giải trí được nhiều người dân và du khách lựa chọn.

Chị Hoàng Thanh (ngụ phường Bến Thành, TP HCM) cho biết lễ này, cả nhà chị ở lại TP HCM nên chị đang lên kế hoạch cho các con đi city tour bằng xe buýt 2 tầng; tham quan Bảo tàng chứng tích chiến tranh... 

"Mùa hè rồi gia đình đã đi biển, leo núi nên lễ 2-9 này chọn du lịch ngay tại sân nhà. TP HCM cũng có rất nhiều điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn mà tôi muốn đưa các con đi khám phá, trải nghiệm" – chị Thanh nói.

- Ảnh 2.

Ngày 31-8, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Tết Độc Lập, rất đông người dân và du khách tham quan tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên.

Tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, nhiều chương trình ưu đãi và chuỗi hoạt động hấp dẫn kết hợp ánh sáng - âm thanh - công nghệ hiện đại, được tổ chức mang đến trải nghiệm đa giác quan cho du khách.

"Một loạt chương trình nghệ thuật hoành tráng, diễu hành lễ hội, sân khấu biểu diễn chủ đề kỷ niệm 30 năm, những không gian check-in rực rỡ và hoạt động văn hóa truyền thống... sẽ góp phần tạo nên một mùa lễ hội sôi động, đậm bản sắc" – đại diện Khu du lịch Suối Tiên nói.

- Ảnh 3.

Rực rỡ áo dài, nón hình cờ đỏ sao vàng ở TP HCM, Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Trong ảnh: Khách tham quan tại Khu du lịch Suối Tiên

Đáng chú ý, lần đầu tiên, Suối Tiên sẽ mở cửa hoạt động đêm, du khách có thể chiêm ngưỡng những màn Fire Dance, DJ Set và LED Dance ấn tượng. Các trải nghiệm độc đáo như khám phá Kỳ Lân Cung 18 tầng địa ngục, câu cá sấu về đêm, khu trò chơi trẻ em hấp dẫn và phố ẩm thực quy tụ đa dạng món ăn…

- Ảnh 4.

Suối Tiên cũng có chương trình nghệ thuật thực cảnh trên sân khấu nước, kết hợp hiệu ứng nước, lửa, âm thanh, ánh sáng cùng gần 100 diễn viên chuyên nghiệp...

Đại diện Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (TP HCM) cho biết dịp lễ 2-9 này sẽ triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, mới lạ, hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí, mua sắm, ăn uống của du khách. 

Theo đó, các trò chơi trên mặt nước tại Hồ cảnh quan mô phỏng biển Đông, đánh trận giả bằng súng bắn đạn sơn, bắn súng thể thao quốc phòng… Du khách có thể thưởng thức điểm tâm sáng, ăn trưa, ăn chiều tại nhà hàng Bến Dược, Bến Đình hoặc trải nghiệm dịch vụ cắm trại qua đêm, tiệc nướng BBQ ngoài trời, dịch vụ nghỉ dưỡng tại hệ thống homestay đầy đủ tiện nghi, hiện đại.

- Ảnh 5.

Phòng chiếu phim trên máy bay vận tải C130 tại Địa đạo Củ Chi thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm

- Ảnh 6.

Các hoạt động giao lưu, trình diễn nghệ thuật dân gian đặc trưng đồng bào S’Tiêng ở Địa đạo Củ Chi cũng hấp dẫn khách tham quan trong dịp lễ

Tại Công viên văn hóa Đầm Sen cũng có chuỗi Lễ hội mùa thu với nhiều hoạt động đặc sắc và chính sách khuyến mãi hấp dẫn cho du khách. Riêng ngày 2-9, Đầm Sen sẽ miễn phí vé vào cổng hoặc giảm 50% vé trọn gói dành cho công chức nhà nước; miễn phí vé cổng cho du khách có sinh nhật ngày 2-9; vé xem chương trình pháo hoa nghệ thuật 70.000 đồng vào lúc 18 giờ ngày Quốc khánh.

- Ảnh 7.

Công viên văn hóa Đầm Sen cũng tổ chức nhiều show diễu hành "Câu chuyện Hòa Bình"; vở diễn "Huyền Sử Rồng Tiên" - đặc biệt vào 13 giờ 30 ngày 31-8 và 2-9; show biểu diễn sân khấu nổi: Vũ đoàn LED Dance nón lá, hiệu ứng pháo lửa…

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.

Du khách và người dân cũng có thể khám phá TP HCM trên xe buýt 2 tầng Hop On - Hop Off trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh


Tìm cách đánh thức "mỏ vàng" du lịch y tế ở TP HCM

Tìm cách đánh thức "mỏ vàng" du lịch y tế ở TP HCM

(NLĐO) – Nhiều khách du lịch có nhu cầu lớn về làm đẹp, thẩm mỹ, nâng cao sức khỏe tạo cơ hội cho du lịch y tế - sức khỏe ở TP HCM bứt phá.

Một ngày làm nghệ nhân gốm: Trải nghiệm du lịch độc đáo tại Phường Sài Gòn

Hành trình “Sài Gòn Chào Ngày Mới” mang đến trải nghiệm văn hóa độc đáo với workshop làm gốm giữa trung tâm Sài Gòn.

Gia Lai quy hoạch “siêu dự án” du lịch sinh thái rộng 6.300 ha

(NLĐO) - Với quy mô 6.300 ha, Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya được định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái – văn hóa – nghỉ dưỡng.

du lịch du lịch TPHCM khu du lịch Suối Tiên công viên văn hóa Đầm Sen khu di tích địa đạo củ chi
