Thời sự

Không đổi mới mạnh mẽ, giáo dục - đào tạo TPHCM khó tạo ra đột phá

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Cần quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết 71 tại TPHCM theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục - đào tạo

Ngày 7-1, Học viện Cán bộ TPHCM phối hợp với Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn TPHCM theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị".

Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS Lê Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Thủ Dầu Một, nhấn mạnh TPHCM mang sứ mệnh tiên phong hiện thực hóa các đột phá chiến lược của quốc gia. Để chuyển mình mạnh mẽ, giáo dục thành phố cần nhận diện rõ những thách thức đang đối mặt để có những bước đột phá về cả nhận thức lẫn tư duy.

Không đổi mới mạnh mẽ, giáo dục - đào tạo TPHCM khó tạo ra đột phá - Ảnh 1.

PGS-TS Lê Tuấn Anh phát biểu đề dẫn

Tham gia thảo luận, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo nhận xét TPHCM luôn dành sự quan tâm đầu tư lớn cho giáo dục, sớm có quy hoạch mạng lưới trường lớp và đi đầu trong phổ cập giáo dục từ mầm non đến phổ thông.

Tuy nhiên, có những điều đang kìm hãm sự phát triển giáo dục thành phố. Đó là thành phố đang rơi vào tình trạng "thiếu cả thầy, cả thợ" và thiếu phòng học so với nhu cầu. Chất lượng giáo dục ngoại ngữ vẫn chưa bứt phá tương xứng với tầm vóc một đô thị lớn.

Bà Phạm Phương Thảo đề xuất TPHCM tập trung "xây dựng thành phố đại học", để quy tụ các trường đại học đào tạo tinh hoa lẫn các cơ sở đào tạo đại trà. Việc này nhằm tạo ra nguồn nhân lực đa dạng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong kỷ nguyên mới.

Không đổi mới mạnh mẽ, giáo dục - đào tạo TPHCM khó tạo ra đột phá - Ảnh 2.

Hội thảo khoa học quốc gia "Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn TPHCM theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị"

PGS-TS Trương Thị Hiền, nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, đề xuất thành phố thực hiện tự chủ có kiểm soát cho các cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp. Đồng thời, cần có cơ chế liên kết với các tỉnh lân cận để hình thành "vùng giáo dục đại học và nghề nghiệp phía Nam".

Theo PGS-TS Trương Thị Hiền, giáo dục cần được định vị lại là một "hệ sinh thái mở" thay vì hệ thống khép kín, chuyển dịch từ tư duy "mở rộng quy mô" sang "nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực hội nhập", lấy kỹ năng tương lai và công dân toàn cầu làm trọng tâm.

Phát biểu kết luận hội thảo, PGS.TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, cho biết hội thảo đã khẳng định cần quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết 71 tại TPHCM theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục - đào tạo.

Không đổi mới mạnh mẽ, giáo dục - đào tạo TPHCM khó tạo ra đột phá - Ảnh 3.

PGS.TS Nguyễn Văn Y phát biểu tại hội thảo

Thực tiễn triển khai cho thấy nếu không đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, gắn với yêu cầu phát triển của khoa học - công nghệ thì giáo dục - đào tạo khó tạo ra đột phá, làm tiền đề thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững của TPHCM.

Theo PGS-TS Nguyễn Văn Y, cần chú trọng công tác dự báo để xây dựng nguồn nhân lực của TPHCM thích ứng với xu hướng chuyển đổi; xây dựng cơ sở giáo dục đại học thực sự trở thành trung tâm kiến tạo tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Đầu tư lớn cho giáo dục để bứt phá

Đầu tư lớn cho giáo dục để bứt phá

Với khoản đầu tư 580.133 tỉ đồng, chất lượng giáo dục sẽ được nâng tầm, giúp Việt Nam cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng

10 dấu ấn nổi bật của ngành giáo dục Việt Nam năm 2025

(NLĐO) - Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt của ngành giáo dục Việt Nam với những đột phá mạnh mẽ về tư duy chiến lược, thể chế pháp lý và kết quả thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM nói về "chìa khóa vàng" của giáo dục nghề nghiệp

(NLĐO) - Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, chất lượng đào tạo là yếu tố quan trọng nhất giúp cơ sở đào tạo giữ vững phong độ và phát triển.

