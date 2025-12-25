Phó Chủ tịch UBND TPHCM nói về "chìa khóa vàng" của giáo dục nghề nghiệp

Chiều 25-12, UBND TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề của Hội đồng Hiệu trưởng các trường CĐ và trung cấp năm 2025 trên địa bàn TP tại Trường CĐ Kinh tế TP HCM.

Chất lượng đào tạo là yếu tố then chốt

Tại hội nghị, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhận xét các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cần chủ động triển khai các đề án lớn của TP về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chất lượng đào tạo là yếu tố sống còn của cơ sở đào tạo.

Dẫn chứng từ sự thành công bền bỉ của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, bà Thúy hy vọng các đơn vị đào tạo thay đổi và cải tiến hệ thống đào tạo, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp để đào tạo ra nguồn nhân lực thực chất, không bị "đuối sức" trong cuộc đua nhân lực chất lượng cao hiện nay.

"Chúng ta không đào tạo cái nhà trường có mà phải đào tạo cái doanh nghiệp cần. Đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi (win-win) và người được lợi nhất chính là học sinh, sinh viên"-bà Thúy nhấn mạnh.

Bên cạnh việc rà soát danh mục đầu tư công giai đoạn 2026–2030 để nâng cấp các trường nghề đang xuống cấp, bà Thúy gợi mở mô hình "trường nghề chia sẻ". Theo đó, trong giai đoạn chưa thể đầu tư thiết bị mới, các trường nghề có thể chia sẻ thiết bị cho nhau, giúp tối ưu hóa nguồn lực và tạo ra sự đồng đều trong chất lượng đầu ra.

Nhà trường lắng nghe doanh nghiệp

Tại hội nghị, TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết từ năm 2013, lãnh đạo nhà trường luôn lắng nghe tiếng nói từ doanh nghiệp để đầu tư thiết bị phù hợp và tiệm cận sát nhất với thị trường lao động.

Theo đó, tất cả các ngành/nghề của trường đều thành lập ban cố vấn công nghiệp gồm các đại diện đến từ các doanh nghiệp có tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp từ nhà trường.

Ra mắt Hội đồng Hiệu trưởng các Trường CĐ và Trung cấp trên địa bàn TPHCM.

Thông qua các cuộc họp ban cố vấn công nghiệp, doanh nghiệp sẽ trực tiếp góp ý và đánh giá về trường với 4 nội dung chính, gồm: Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và định hướng đầu tư trong tương lai.

TS Phan Hoàng Dũng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách nghệ TP HCM, cho biết nhà trường đã ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy như dùng AI, ChatGPT, Gemini, Canva, Kahoot, Agnes, Wayground, Azota, Gamma, Grok… để soạn giáo án, thiết kế bài giảng, xây dựng học liệu số, tạo ngân hàng câu hỏi, kiểm tra, chấm bài…

TS Dũng khẳng định: "Trong công cuộc chuyển đổi số, việc thay đổi tư duy nhà giáo là bước đi khó nhất. Khi nhà giáo đã hiểu và ứng dụng tốt công nghệ, việc chuyển đổi số sẽ thuận lợi và hiệu quả rõ hơn"

Nhà trường dự kiến xây dựng phòng học thực tế ảo (VR), phòng học thực tế tăng cường (AR), phòng truyền thông đa phương tiện, trang thiết bị thực hành và thực tập cho các môn học, các ngành học. Thời gian tới sẽ đào tạo thêm ngành AI, mở thêm ngành mới hoặc điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng tích hợp công nghệ số.