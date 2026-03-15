Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Không khí bầu cử tại đảo xa Phú Quý

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Ngày bầu cử tại đảo tiền tiêu Phú Quý diễn ra trang nghiêm, cử tri tham gia bỏ phiếu từ sớm để tiếp tục ra khơi

Sáng 15-3, hơn 23.000 cử tri tại đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ngay từ sáng sớm, tại các khu vực bỏ phiếu trên đảo, cử tri đã có mặt đông đủ để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Đúng 7 giờ, những lá phiếu đầu tiên được cử tri bỏ vào thùng phiếu trong không khí trang nghiêm, dân chủ và trách nhiệm. Công tác tổ chức tại các điểm bầu cử được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đúng quy trình, tạo thuận lợi cho người dân tham gia bỏ phiếu.

- Ảnh 1.

Người dân trên đặc khu Phú Quý gửi gắm lá phiếu niềm tin. Ảnh: ĐT

Trên hòn đảo tiền tiêu, ngày bầu cử trở thành ngày hội lớn của người dân. Nhiều ngư dân tranh thủ có mặt sớm tại các khu vực bỏ phiếu để hoàn thành việc bầu cử trước khi tiếp tục vươn khơi bám biển. Sau khi thực hiện quyền công dân, họ nhanh chóng trở lại cảng cá, chuẩn bị cho những chuyến đánh bắt mới.

"Dù bận chuẩn bị chuyến biển, tôi vẫn đi bầu cử từ sớm. Đây là quyền và trách nhiệm của mỗi công dân. Ngư dân chúng tôi mong có thêm chính sách hỗ trợ nghề cá, giúp bà con yên tâm vươn khơi, vừa làm kinh tế vừa góp phần giữ biển” - ông Phạm Văn Hùng, cử tri đặc khu Phú Quý mong muốn.

- Ảnh 2.

Lực lượng vũ trang Phú Quý tham gia bầu cử. Ảnh: ĐT

Không chỉ ngư dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên đảo cũng tham gia bầu cử với tinh thần phấn khởi, trách nhiệm. Tại nhiều khu dân cư, cờ hoa, băng rôn tuyên truyền được trang hoàng rực rỡ, tạo nên không khí rộn ràng cho ngày hội non sông.

- Ảnh 3.

Cùng với cả nước, hơn 2,7 triệu cử tri tại tỉnh Lâm Đồng tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trong ngày 15-3. Toàn tỉnh tổ chức 2.301 khu vực bỏ phiếu, công tác bầu cử diễn ra trang nghiêm, an toàn, đúng quy định.

Theo ghi nhận, các khu vực bỏ phiếu trên đảo diễn ra trật tự, an toàn. Công tác bảo đảm an ninh, hỗ trợ cử tri được thực hiện chu đáo, góp phần để ngày bầu cử tại Phú Quý diễn ra thuận lợi, thể hiện rõ tinh thần dân chủ và trách nhiệm của cử tri nơi đảo xa.

Tổ bầu cử số 21 ở Huế đã hoàn thành bầu cử

Tổ bầu cử số 21 ở Huế đã hoàn thành bầu cử

(NLĐO) - Tại tổ bầu cử số 21, hơn 1.100 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế đã hoàn thành việc bỏ phiếu sớm để làm nhiệm vụ trong ngày bầu cử chính thức.

Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ ngày bầu cử

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ chủ yếu có nắng, cuối ngày có khả năng xuất hiện mưa vài nơi.

Cử tri TPHCM hân hoan đi bầu cử

(NLĐO) - TPHCM có gần 9,7 triệu cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

