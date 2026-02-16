Trước thời khắc giao thừa, lắng nghe thành phố thở!

Ngày 16-2 (tức 29 Tết), những ngả đường ở TPHCM bình yên đến lạ. Ghi nhận tại nhiều tuyến đường lớn, dòng xe thưa thớt hơn hẳn ngày thường. Những cung đường vốn ken đặc phương tiện vào giờ cao điểm nay trở nên thênh thang, đủ để người ta cảm nhận rõ nhịp chậm hiếm hoi của một đô thị hơn 10 triệu dân.

Trước ngưỡng cửa giao thừa, khi thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới chỉ còn được tính bằng giờ, thành phố dường như chọn cách lắng lại. Không còn tiếng còi xe dồn dập, không còn cảnh chen chân giữa biển người. Thay vào đó là một bầu không khí nhẹ nhõm, trong trẻo, như thể đô thị này đang tự cho mình một nhịp thở sâu sau một năm nhiều chuyển động.

Khu vực cầu Sài Gòn

Tại Ngã tư Hàng Xanh, nơi thường xuyên nằm trong danh sách các điểm nóng kẹt xe, buổi chiều 29 Tết chỉ còn lác đác xe máy qua lại. Đèn tín hiệu giao thông đổi màu trong không gian rộng rãi, không còn cảnh từng dòng người nhích từng chút một giữa tiếng còi inh ỏi.

Những ngả đường thênh thang

Trên Đường Điện Biên Phủ, hàng cây hai bên đường đổ bóng xuống mặt nhựa khô ráo, tạo nên khung cảnh vừa quen vừa lạ.

Trạm thu phí trên đường Xa lộ Hà Nội kết nối trung tâm với khu Đông thành phố và các tỉnh lân cận



Còn Xa lộ Hà Nội và khu vực Cầu Sài Gòn – những "cửa ngõ" kết nối trung tâm với khu Đông thành phố và các tỉnh lân cận, cũng không còn cảnh xe nối đuôi kéo dài như thường thấy.

Ngã tư Hàng Xanh

Theo bà Trần Thị Minh Thư (ngụ phường Tân Hưng, TP HCM), sự thưa vắng này trước hết là do hàng triệu người lao động đã về quê sum họp, nhiều doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, trường học đóng cửa. "Nhưng năm nay, tôi cảm nhận sự bình yên có phần đặc biệt hơn" – bà nói.

Đường Điện Biên Phủ

Bà Minh Thư cho rằng đây là mùa Tết đầu tiên thành phố bước vào giao thừa sau khi chính thức vận hành mô hình chính quyền 2 cấp từ ngày 1-7-2025.

"Nửa năm qua là quãng thời gian bộ máy hành chính được sắp xếp lại, địa giới được điều chỉnh, quy trình được tinh gọn. Không ít cán bộ cơ sở phải thích nghi với khối lượng công việc mới; người dân cũng làm quen với tên gọi phường, xã mới trên giấy tờ. Những thay đổi ấy ban đầu có thể tạo ra bỡ ngỡ, nhưng dần dần đã đi vào nền nếp" – bà nhìn nhận.

Đường Lê Duẩn

Tại ngã tư Nguyễn Du – Thủ Khoa Huân (phường Sài Gòn), vợ chồng anh Trí – chủ một quán cà phê, tranh thủ dọn hàng sớm để về nhà chuẩn bị bữa cơm tất niên. Anh nói chưa năm nào thấy đường sá "dễ thở" như vậy. "Thành phố đông vui là điều ai cũng quen nhưng đôi khi có một buổi chiều yên ắng thế này lại thấy thương hơn" – anh cười.

Nhóm du khách trên đường Huyền Trân Công Chúa

Trên vỉa hè một số tuyến đường trung tâm, các nhóm bạn trẻ thong thả chụp ảnh, không phải nép mình trước dòng xe ken đặc. Một vài du khách nước ngoài tản bộ, ngước nhìn những tán cây được trang trí ánh đèn vàng.

Thành phố vẫn rộn ràng chuẩn bị cho khoảnh khắc bắn pháo hoa nhưng nhịp điệu đã chậm lại, đủ để người ta nghe được tiếng chổi quét rác, tiếng gió luồn qua hàng me, tiếng cười nói râm ran trước cửa nhà…