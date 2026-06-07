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Thời sự

Không khí lạnh cuối mùa trở lại, cảnh báo thiên tai những ngày tới

Thùy Linh

(NLĐO) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An dự báo sẽ xuất hiện đợt mưa dông từ tối ngày 8 đến hết 9-6.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 7-8: Khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa – TP Đà Nẵng, phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi- Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt 36-38 độ C. Từ ngày 8-6 nắng nóng giảm dần, ngày 9-6 nắng nóng kết thúc.

Ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa về, cảnh báo thiên tai những ngày tới - Ảnh 1.

Nguy cơ xảy ra dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh ở nhiều địa phương

Tuy nhiên, dự báo từ chiều tối ngày 8-6 đến hết ngày 9-6, do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to lượng mưa 30-80 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 200 m; khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, khu vực phía Tây của tỉnh Phú Thọ mưa 60-120 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250 mm.

Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có nguy cơ cao xảy ra dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, vùng núi Bắc Bộ nguy cơ lũ quét, trượt lở đất.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, TP Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt.

Các địa phương thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; huy động lực lượng xung kích rà soát, khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

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