Mưa dông kéo dài, nhiều nơi ở TPHCM ngập nước

Theo ghi nhận cả ngày hôm nay, 30-5, bầu trời TPHCM phủ mây xám, mưa rào xuất hiện ngắt quãng nhưng kéo dài suốt ngày. Đến chiều tối, nhiều khu vực ghi nhận mưa vừa đến mưa to, khiến một số tuyến đường và khu dân cư xảy ra tình trạng ngập nước cục bộ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa dông là do rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Bộ - Nam Trung Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động ở cường độ trung bình trên vùng biển Nam Bộ.

Khu vực hẻm 168 Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây ngập sâu nửa bánh xe máy

Theo dữ liệu từ ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và hệ thống định vị sét lúc gần 18 giờ, các vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh và gây mưa kèm dông, sét trên nhiều địa phương thuộc TPHCM và các khu vực lân cận.

Mưa ngập ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân

Một số nơi ghi nhận phản hồi radar mạnh gồm: phường Tân Phước (53 dBZ), xã Châu Pha (53 dBZ), xã Phú Giáo (55 dBZ), phường Tân Hải - khu vực Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (51,5 dBZ), xã Thạnh An (50 dBZ), xã Hồ Tràm - khu vực biển Hồ Cốc (47 dBZ), xã Bắc Tân Uyên - ấp Suối Voi (46,5 dBZ), cùng nhiều khu vực khác như phường Bình Tiên, Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định, Phú Mỹ và xã Cần Giờ.

Mưa ngập trên đường Liên Phường

Dự báo trong 3 giờ tới, các khối mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm dông, sét tại các khu vực nêu trên, đồng thời có khả năng mở rộng sang các địa bàn lân cận.

Ngập trên đường Võ Chí Công, phường Phước Long

Lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi vượt 50 mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7 (tương đương 8-17 m/giây). Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và khu vực đô thị.

