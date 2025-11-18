HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc có nơi rét đậm, miền Trung tiếp tục mưa lớn

Thùy Linh

(NLĐO) - Sáng sớm nay 18-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực vùng núi phía Bắc và một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18-11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

- Ảnh 1.

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh nhất đầu mùa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Khu vực Hà Nội: có mưa, mưa rào. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến trong khoảng 12-14 độ.

Mưa lớn miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định đây là một đợt rét có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông tới giờ.

"Theo quan sát của chúng tôi khí áp tại vùng tâm rét lên tới 1075mb; nhiệt độ tại trung tâm giảm xuống dưới âm 30 độ; hướng di chuyển của đợt rét này lại đi theo chiều Bắc - Nam, thẳng từ phía Bắc xuống; ngoài không khí lạnh mạnh, thẳng Bắc thì từ nay đến hết ngày 19-11 miền Bắc còn xuất hiện thêm cả mưa; mưa cộng với không khí lạnh mạnh sẽ làm cho nền nhiệt của Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giảm mạnh" - ông Hưởng phân tích.

Theo đánh giá của các chuyên gia, ngày 18 đến 19-11 sẽ là 2 ngày rét nhất với nhiệt độ thấp nhất đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ .

Từ ngày 20-11, miền Bắc mưa sẽ giảm và chuyển sang trạng thái rét sâu về đêm và sáng, ngày trời nắng; điều kiện xảy ra sương muối phải là ít đến quang mây về đêm nên khả năng xuất hiện băng giá giai đoạn 2 ngày đầu không cao, nhưng giai đoạn 20 đến 22, 23-11 là có thể, nhất là ở vùng núi, trung du phía Bắc.

Với miền Trung, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đêm qua và sáng sớm nay 18-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17-11 đến 3 giờ ngày 18-11 có nơi trên 200mm như: trạm Trà Dơn (TP Đà Nẵng) 294,2 mm, trạm Trà Thanh (Quảng Ngãi) 244,4 mm, trạm Vân Canh (Gia Lai) 249,4 mm,...

Từ sáng sớm 18-11 đến hết đêm 18-11: Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Khu vực Nam Quảng Trị và Khánh Hoà có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm.

Khu vực Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Mưa lớn ở nhiều tỉnh thành miền Trung dự báo kéo dài tới hết ngày 20-11. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.

