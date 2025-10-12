Hỗ trợ khẩn cấp 400 tỉ đồng lần 2 cho 4 địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hỗ trợ khẩn cấp 400 tỉ đồng lần 2 cho 4 địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

Thùy Linh

(NLĐO) - Ngày 12-10, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 2241 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí lần 2 cho 4 địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Quyết định nêu rõ hỗ trợ 400 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ, trong đó: Thái Nguyên 250 tỉ đồng, Cao Bằng 50 tỉ đồng, Lạng Sơn 50 tỉ đồng, Bắc Ninh 50 tỉ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 15854 ngày 12-10.

Hỗ trợ khắc phục mưa lũ 400 tỉ đồng cho Thái Nguyên , Cao Bằng , Lạng Sơn , Bắc Ninh - Ảnh 1.

Nhiều tài sản, cửa hàng của người dân Thái Nguyên bị tổn thất nặng nề sau mưa lũ

UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho 4 tỉnh trên để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó: Thái Nguyên 50 tỉ đồng, Cao Bằng 30 tỉ đồng, Lạng Sơn 30 tỉ đồng và Bắc Ninh 30 tỉ đồng.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định hỗ trợ 2.524 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Mưa lũ do bão số 11 gây tổn thất 8.720 tỉ đồng

Về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 11, báo cáo của Bộ NN-MT cho hay tính đến 17 giờ ngày 12-10, còn khoảng 10.961 nhà bị ngập (Bắc Ninh 8.800, Hà Nội 2.161), tăng 3.314 nhà so với 7 giờ cùng ngày do địa phương bổ sung số liệu.

Đê điều: 59 sự cố (Thái Nguyên 8, Bắc Ninh 42, Hà Nội 9), các địa phương đã xử lý giờ đầu và theo dõi chặt chẽ.

Các tuyến quốc lộ đã thông; đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên dự kiến thông đêm 12-10.

Điện lực, viễn thông: 550.805 khách hàng mất điện tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn; đã khôi phục 502.636, còn 48.169 (Thái Nguyên 8.640, Bắc Ninh 29.442, Lạng Sơn 8.890, Cao Bằng 1.197). Tại Thái Nguyên, 32/92 xã mất kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng do mất điện, mạng công cộng đã khôi phục; tại Hà Nội, thông tin tại xã Trung Giã và Đa Phúc đã hoạt động bình thường.

Tổng thiệt hại ước trên 8.720 tỉ đồng (Lạng Sơn 1.050 tỉ đồng, Cao Bằng 2.000 tỉ đồng, Thái Nguyên 4.000 tỉ đồng, Bắc Ninh 1.670 tỉ đồng), tăng 1.670 tỉ đồng so với 7 giờ cùng ngày do bổ sung thiệt hại của Bắc Ninh.

Trong khoảng 2,5 tháng qua (từ ngày 22-7 đến nay), Việt Nam liên tiếp phải ứng phó với 9 cơn bão (từ số 3 đến số 11), trong đó 5 cơn bão (3, 5, 9, 10, 11) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, đặc biệt bão số 10 và số 11 gây lũ lụt lịch sử, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế.

Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Từ đầu năm đến nay thiên tai làm 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương; trên 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; trên 555.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng, thiệt hại.

Tổng thiệt hại ước tính về kinh tế trên 33.500 tỉ đồng (so với cùng kỳ năm 2024 thiệt hại về người bằng 47%, về kinh tế bằng khoảng 37%). Riêng mưa lũ do bão số 11, thống kê sơ bộ đến nay đã có 15 người chết và mất tích, 7 người bị thương; trên 16.900 nhà bị ngập (tập trung tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Hà Nội).

Hỗ trợ khắc phục mưa lũ 400 tỉ đồng cho Thái Nguyên , Cao Bằng , Lạng Sơn , Bắc Ninh - Ảnh 3.

Hỗ trợ khắc phục mưa lũ 400 tỉ đồng cho Thái Nguyên , Cao Bằng , Lạng Sơn , Bắc Ninh - Ảnh 4.

Hỗ trợ khắc phục mưa lũ 400 tỉ đồng cho Thái Nguyên , Cao Bằng , Lạng Sơn , Bắc Ninh - Ảnh 5.

Hỗ trợ khắc phục mưa lũ 400 tỉ đồng cho Thái Nguyên , Cao Bằng , Lạng Sơn , Bắc Ninh - Ảnh 6.

Tin liên quan

Lâm Đồng hỗ trợ 11 tỉnh phía Bắc 26 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Lâm Đồng hỗ trợ 11 tỉnh phía Bắc 26 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

(NLĐO) - Lâm Đồng sẽ hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 5 tỉ đồng, tỉnh Tuyên Quang 3 tỉ đồng, các địa phương còn lại mỗi tỉnh 2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ

Miễn, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ

(NLĐO)- Theo Cục Thuế, sẽ miễn, giảm thuế cho tổ chức và cá nhân bị thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra vừa qua.

2 năm liên tiếp mưa lũ lớn, thiên tai có gì bất thường?

(NLĐO) - Tính đến 7 giờ ngày 11-10, mưa lũ lớn sau bão số 11 đã khiến 18 người chết và mất tích, gây thiệt hại hơn 7.000 tỉ đồng.

Thủ tướng khắc phục hậu quả ngân sách Trung ương Lạng Sơn Bắc Ninh Thái Nguyên hậu quả mưa lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo