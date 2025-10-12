Hỗ trợ khẩn cấp 400 tỉ đồng lần 2 cho 4 địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

Quyết định nêu rõ hỗ trợ 400 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ, trong đó: Thái Nguyên 250 tỉ đồng, Cao Bằng 50 tỉ đồng, Lạng Sơn 50 tỉ đồng, Bắc Ninh 50 tỉ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 15854 ngày 12-10.

Nhiều tài sản, cửa hàng của người dân Thái Nguyên bị tổn thất nặng nề sau mưa lũ

UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho 4 tỉnh trên để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó: Thái Nguyên 50 tỉ đồng, Cao Bằng 30 tỉ đồng, Lạng Sơn 30 tỉ đồng và Bắc Ninh 30 tỉ đồng.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định hỗ trợ 2.524 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Mưa lũ do bão số 11 gây tổn thất 8.720 tỉ đồng

Về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 11, báo cáo của Bộ NN-MT cho hay tính đến 17 giờ ngày 12-10, còn khoảng 10.961 nhà bị ngập (Bắc Ninh 8.800, Hà Nội 2.161), tăng 3.314 nhà so với 7 giờ cùng ngày do địa phương bổ sung số liệu.

Đê điều: 59 sự cố (Thái Nguyên 8, Bắc Ninh 42, Hà Nội 9), các địa phương đã xử lý giờ đầu và theo dõi chặt chẽ.

Các tuyến quốc lộ đã thông; đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên dự kiến thông đêm 12-10.

Điện lực, viễn thông: 550.805 khách hàng mất điện tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn; đã khôi phục 502.636, còn 48.169 (Thái Nguyên 8.640, Bắc Ninh 29.442, Lạng Sơn 8.890, Cao Bằng 1.197). Tại Thái Nguyên, 32/92 xã mất kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng do mất điện, mạng công cộng đã khôi phục; tại Hà Nội, thông tin tại xã Trung Giã và Đa Phúc đã hoạt động bình thường.

Tổng thiệt hại ước trên 8.720 tỉ đồng (Lạng Sơn 1.050 tỉ đồng, Cao Bằng 2.000 tỉ đồng, Thái Nguyên 4.000 tỉ đồng, Bắc Ninh 1.670 tỉ đồng), tăng 1.670 tỉ đồng so với 7 giờ cùng ngày do bổ sung thiệt hại của Bắc Ninh.