Không khí lạnh xuất hiện vào tháng 6 có phải là hiện tượng bất thường, hiếm gặp?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8-6, ở phía Bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển về phía nước ta, khoảng chiều tối và đêm 8-6, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến nước ta.



Tháng 6 đón không khí lạnh là hiện tượng chưa từng xuất hiện hơn 10 năm qua

Không khí lạnh dự báo gây ra đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Các chuyên gia nhìn nhận thời điểm đầu tháng 6 đã sang Hè nhưng vẫn có không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta cũng không phải là chuyện chưa từng xuất hiện.

Thống kê từ năm 1979 đến 2025 (47 năm) trong tháng 6 xảy ra 25 đợt không khí lạnh, trung bình là 0,53 đợt/năm; còn tính từ năm 1991 đến nay (35 năm) số đợt không khí lạnh giảm rõ rệt, chỉ xuất hiện 7 đợt trong tháng 6, trung bình là 0,2 đợt/năm.

Đáng chú ý từ năm 2014 đến năm 2025 không xuất hiện không khí lạnh trong tháng 6; như vậy có thể thấy theo sự biến đổi của khí hậu, nhiệt độ trái đất ấm lên, việc xuất hiện các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong tháng 6 cũng ít hơn.

Về diễn biến của đợt không khí lạnh, dự báo khoảng chiều tối 8-6, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Cảnh báo về đợt mưa vừa, mưa to diện rộng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió mực 5.000m, nên từ từ chiều tối ngày 8-6 đến ngày 9-6, ở Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng; trong đó khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-160 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Từ chiều tối 8-6 đến sáng 9-6, các nơi khác của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to, trên 100 mm.

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100 mm/3 giờ); trong mưa dông cần hết sức lưu ý tới hiện tượng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang cần đề phòng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa, ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiệt độ ngày mai 9-6 sẽ giảm đi từ 5-7 độ C, mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ thấp dưới 31 độ C; từ đêm 8-6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22-25 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Đối với các tỉnh miền Trung, từ ngày 9-6 nắng nóng cũng thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực TP Huế trở vào đến khu vực phía Đông của tỉnh Đắc Lắk và đến ngày 10-6 thì đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 31-5 tới giờ ở các tỉnh miền Trung cũng cơ bản chấm dứt.