Ngày 9-10, kết luận hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 (Chương trình), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tuyên chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy, tạo phong trào, xu thế của toàn dân, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa tội phạm ma túy một cách bền vững trên phạm vi từng xã, phường, đặc khu, từng tỉnh, thành phố và trên cả nước.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đối mặt với tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, chịu ảnh hưởng từ khu vực "Tam giác vàng". Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, có nguy cơ biến Việt Nam thành địa bàn sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và tiêu thụ ma túy quốc tế. Tỉ lệ người nghiện ma túy chiếm 0,3% dân số, thấp hơn mức trung bình Đông Nam Á (0,61%), nhưng vẫn là mối đe dọa lớn đến an ninh, trật tự và phát triển bền vững. Người nghiện ngày càng trẻ hóa, ảnh hưởng đến lực lượng lao động trẻ và năng suất lao động. Khoảng 75% người nghiện ma túy tổng hợp có vấn đề tâm thần, dễ gây mất an ninh. Vì vậy, phòng, chống ma túy là nhiệm vụ cấp bách để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, bảo đảm an ninh và phát triển bền vững đất nước.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, ban hành văn bản hướng dẫn, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình. Đồng thời chỉ đạo nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu 20% xã, phường, đặc khu "không ma túy" trong năm 2025 và đến hết năm 2030 ít nhất 50% đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc "không ma túy", 15%-20% số tỉnh, thành phố không ma túy.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tuyên chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa tội phạm ma túy một cách bền vững trên phạm vi từng xã, phường, đặc khu, từng tỉnh, thành phố và trên cả nước. Thực hiện "3 giảm" là giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại và "3 tăng" là tăng hiệu lực pháp lý, tăng nguồn lực đầu tư, tăng quản lý thông minh và chuyển đổi số.

Theo báo cáo do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trình bày tại hội nghị, trong giai đoạn 2020 - 2024, tổng số vụ bị bắt giữ trung bình hằng năm là hơn 20.000 vụ và hơn 31.000 đối tượng, với số lượng ma túy thu giữ trung bình mỗi năm gần 1.000 kg heroin, hơn 5.000 kg và gần 5 triệu viên ma túy tổng hợp. Về việc sản xuất trái phép chất ma túy trong nội địa xuất hiện trở lại với quy mô lớn. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2025, đã bắt giữ hơn 19.000 vụ, 37.500 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ gần 3,4 tấn ma túy và hơn 2 triệu viên ma túy tổng hợp, hơn 243 kg heroin, hơn 971 kg cần sa.