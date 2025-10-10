Không khoan nhượng với tội phạm ma túy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Không khoan nhượng với tội phạm ma túy

M.Chiến

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đối mặt với tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, chịu ảnh hưởng từ khu vực "Tam giác vàng".

Ngày 9-10, kết luận hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 (Chương trình), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tuyên chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy, tạo phong trào, xu thế của toàn dân, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa tội phạm ma túy một cách bền vững trên phạm vi từng xã, phường, đặc khu, từng tỉnh, thành phố và trên cả nước.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đối mặt với tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, chịu ảnh hưởng từ khu vực "Tam giác vàng". Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, có nguy cơ biến Việt Nam thành địa bàn sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và tiêu thụ ma túy quốc tế. Tỉ lệ người nghiện ma túy chiếm 0,3% dân số, thấp hơn mức trung bình Đông Nam Á (0,61%), nhưng vẫn là mối đe dọa lớn đến an ninh, trật tự và phát triển bền vững. Người nghiện ngày càng trẻ hóa, ảnh hưởng đến lực lượng lao động trẻ và năng suất lao động. Khoảng 75% người nghiện ma túy tổng hợp có vấn đề tâm thần, dễ gây mất an ninh. Vì vậy, phòng, chống ma túy là nhiệm vụ cấp bách để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, bảo đảm an ninh và phát triển bền vững đất nước.

Không khoan nhượng với tội phạm ma túy - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, ban hành văn bản hướng dẫn, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình. Đồng thời chỉ đạo nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu 20% xã, phường, đặc khu "không ma túy" trong năm 2025 và đến hết năm 2030 ít nhất 50% đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc "không ma túy", 15%-20% số tỉnh, thành phố không ma túy.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tuyên chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa tội phạm ma túy một cách bền vững trên phạm vi từng xã, phường, đặc khu, từng tỉnh, thành phố và trên cả nước. Thực hiện "3 giảm" là giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại và "3 tăng" là tăng hiệu lực pháp lý, tăng nguồn lực đầu tư, tăng quản lý thông minh và chuyển đổi số.

Theo báo cáo do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trình bày tại hội nghị, trong giai đoạn 2020 - 2024, tổng số vụ bị bắt giữ trung bình hằng năm là hơn 20.000 vụ và hơn 31.000 đối tượng, với số lượng ma túy thu giữ trung bình mỗi năm gần 1.000 kg heroin, hơn 5.000 kg và gần 5 triệu viên ma túy tổng hợp. Về việc sản xuất trái phép chất ma túy trong nội địa xuất hiện trở lại với quy mô lớn. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2025, đã bắt giữ hơn 19.000 vụ, 37.500 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ gần 3,4 tấn ma túy và hơn 2 triệu viên ma túy tổng hợp, hơn 243 kg heroin, hơn 971 kg cần sa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo