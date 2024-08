TỰ HÀO CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM (*): Không khoan nhượng với tội phạm ma túy

Những năm qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, đường lối, chính sách nhất quán và xuyên suốt để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tập trung nguồn lực vào công tác phòng chống ma túy. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an, nhiều lần nhấn mạnh "ma túy là tội phạm của các loại tội phạm khác" và Việt Nam kiên quyết chiến đấu không khoan nhượng với loại tội phạm này.



Đột kích bất ngờ, đánh úp "bà trùm"

Thực hiện nhiệm vụ giao phó, Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an luôn sẵn sàng đối mặt, vượt mọi gian khổ, hy sinh để góp phần giữ sự bình yên cho nhân dân, đất nước trước hiểm họa ma túy thường xuyên đe dọa.

Kết quả thời gian qua, C04 phối hợp với lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá nhiều đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia và các chuyên án đấu tranh với các đường dây tội phạm ma túy lớn trong nước. Điển hình là triệt phá đường dây mua bán ma túy từ nước ngoài về Việt Nam do Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh "Hà", chị gái của trùm giang hồ Dung "Hà" trong băng nhóm Năm Cam trước đây) cầm đầu. Trong chuyên án này, 40 đối tượng sa lưới, cùng 1,6 tấn ma túy bị thu giữ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao thư khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc về đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tại hội nghị sơ kết các chuyên án về ma túy điển hình vào năm 2022. Ảnh: VGP

Tháng 5-2018, C04 phá chuyên án 128Y do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu, thu giữ 74 kg ma túy, bắt 8 nghi phạm trong đường dây, còn "bà trùm" đã bỏ trốn sang nước ngoài. C04 ra quyết định truy nã đặc biệt và có lệnh truy nã quốc tế của Interpol đối với người phụ nữ có lý lịch phạm tội thuộc diện bất hảo với 7 tiền án, tiền sự về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" này.

Sau khi sang nước ngoài, Vũ Hoàng Oanh thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, cộm cán hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về TP HCM và TP Hải Phòng tiêu thụ. Thủ đoạn của đường dây này là giấu ma túy trong lốc máy ô tô đã qua sử dụng rồi thuê Võ Văn Hậu ở tỉnh Long An vận chuyển từ nước ngoài về TP HCM tập kết tại kho hàng của Nguyễn Anh Bảo Quốc ở quận Bình Tân và kho hàng của Nguyễn Duy Khánh ở huyện Hóc Môn, TP HCM. Tại các kho hàng này, Quốc thuê Nguyễn Thành Thắng và Đỗ Thế Phong tháo các lốc máy lấy ma túy rồi giao cho các khách mua sỉ trên địa bàn TP HCM.

Ma túy còn được đưa về chi nhánh Công ty Vận tải Bắc Việt ở quận 12, TP HCM rồi vận chuyển ra trụ sở chính của công ty ở Hà Nội giao cho Phạm Thế Anh - Giám đốc Công ty CP Thương mại và Xuất nhập khẩu Sky House - để chuyển ra Hải Phòng tiêu thụ.

Nhận định thời cơ phá án đã đến, ngày 13-9-2022, C04 huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác tiến hành phá án. Cuộc đột kích bất ngờ tại TP HCM và Hà Nội, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán, cùng hàng chục ký ma túy.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Ban Chuyên án xác định 2 nghi phạm Nguyễn Văn Nam (trú ở Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (trú ở Hưng Yên) đã 23 lần nhận 91 lốc máy ô tô có cất giấu tổng cộng 1,5 tấn ma túy vận chuyển qua biên giới từ nước ngoài về TP HCM. Các đối tượng thuê kho bãi cất giấu, sau đó thuê Phạm Thế Anh vận chuyển về Hà Nội rồi đưa đi Hải Phòng tiêu thụ.

Mưu trí, dũng cảm, nhạy bén, sáng tạo

Thông qua biện pháp nghiệp vụ, xác định sau khi các mắt xích trong đường dây bị bắt giữ, Nam và Thủy đã bỏ trốn vào phía Nam, sau đó xuất cảnh qua đường tiểu ngạch sang nước ngoài lẩn trốn. Sau một thời gian dài trinh sát, ngày 23-9-2022, C04 phối hợp cùng cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài và các lực lượng chức năng của nước bạn bắt giữ 4 nghi phạm là Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Sơn (đối tượng truy nã đặc biệt về ma túy của Công an tỉnh Quảng Ninh) cùng Oanh "Hà".

Kể lại vụ phá đường dây ma túy lớn này, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, cho biết Vũ Hoàng Oanh là một trong những điển hình của việc lợi dụng công nghệ để điều hành đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia. Oanh "Hà" thường dùng sim điện thoại của các nước như Anh, Mỹ, Campuchia để liên lạc nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Việc phá án, bắt "bà trùm" này cùng đồng bọn là chiến công xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, nhạy bén và sáng tạo trong đấu tranh, bóc gỡ đường dây tội phạm nguy hiểm, xuyên quốc gia, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia phá án.

Kết quả này cũng phản ánh công tác đối ngoại hiệu quả của lực lượng công an, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam và cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước ngoài trong phòng chống tội phạm, tạo thế trận vững chắc bảo đảm an ninh, trật tự tuyến biên giới. Ghi nhận thành tích của các tập thể trong đấu tranh chuyên án, Thủ tướng Phạm Minh Chính có thư khen Ban Chuyên án. Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định thưởng "nóng" cho các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chuyên án này.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, do chịu tác động trực tiếp từ khu vực Tam giác vàng - trung tâm sản xuất ma túy lớn thứ 2 thế giới, dự báo tình hình tội phạm về ma túy trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Tội phạm này hoạt động ngày càng manh động, tinh vi, liều lĩnh, trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt.

Đúc kết từ vụ bắt Oanh "Hà" và các chuyên án triệt xóa ma túy thời gian qua, Trung tướng Nguyễn Văn Viện nói: "Dù cuộc chiến đấu với tội phạm ma túy còn nhiều gian khổ, hy sinh, song toàn Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nguyện đoàn kết một lòng, luôn rèn đức, luyện tài. Nguyện sắt son với lời thề danh dự của người chiến sĩ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, kiên quyết chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm ma túy, vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân".

Bộ Công an cho biết trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, 6 tháng đầu năm 2024, Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá thành công 14.461 vụ, bắt hơn 23.110 đối tượng và thu hơn 196 kg heroin, 2,34 tấn và 1,47 triệu viên ma túy tổng hợp, 882 kg cần sa.



(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 15-8