Không khỏi ngỡ ngàng trước thị trường xe bán tải, nhiều người đang tìm đủ mọi cách bán xe

Những ngày gần đây, quy định liên quan đến xe bán tải theo Thông tư 53 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội và trong cộng đồng người sử dụng ô tô.

Theo quy định này, phần lớn xe bán tải tại Việt Nam được xếp vào nhóm ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên. Việc phân loại này đồng nghĩa với việc xe bán tải phải chịu các hạn chế giao thông trong khu vực nội đô tương tự xe tải.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 01/2026, trong đó quy định cấm xe tải, bao gồm cả ô tô tải pickup (xe bán tải), lưu thông trong nội đô vào ban ngày, chỉ được phép hoạt động từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Thông tin này nhanh chóng tác động đến tâm lý người dùng, không chỉ tại Hà Nội mà còn ở nhiều địa phương khác. Nhiều chủ xe bắt đầu lo ngại và tìm cách bán xe để tránh rắc rối khi di chuyển vào nội thành.

Xe bán tải không còn được thoải mái lưu thông trên đường như ô tô con

Ghi nhận thị trường cho thấy giao dịch xe bán tải đang rơi vào trạng thái “đóng băng”. Ông Trần Việt Nhân, chủ một garage ô tô tại phường An Khánh, chia sẻ những ngày gần đây thị trường gần như không có hoạt động mua bán. Một số cửa hàng chấp nhận giảm giá từ vài chục triệu đồng mỗi xe để “xả hàng”, song vẫn không thu hút được người mua.

Tương tự, anh Phùng Tấn Minh, một người kinh doanh xe bán tải tại phường Tân Bình, cửa hàng hiện tồn kho gần chục xe nhưng suốt một tuần qua không có khách hỏi.

Đáng chú ý, phần lớn số xe này được nhập bằng vốn vay ngân hàng và các nguồn tài chính bên ngoài, khiến áp lực chi phí ngày càng gia tăng nếu không sớm bán được hàng.

Trước tình hình này, nhiều đơn vị kinh doanh đang tìm cách chuyển hướng, đưa xe về các tỉnh để tiêu thụ.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của anh Minh, nhu cầu ở tỉnh cũng không mấy khả quan khi tâm lý e ngại đã lan rộng.

Không chỉ thị trường xe cũ bị ảnh hưởng, phân khúc xe bán tải mới tại các đại lý ở TP HCM cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Các mẫu xe đến từ các thương hiệu như Toyota, Ford, Mitsubishi, Nissan hay Isuzu đều ghi nhận lượng khách quan tâm sụt giảm rõ rệt, thậm chí có thời điểm không phát sinh giao dịch.