Kinh tế

Thị trường xe cũ thêm lo với quy định khí thải mới

Nguyễn Hải

Ngay khi nghe Nhà nước siết quy định về khí thải, những ngày gần đây, số lượng khách mang xe đến ký gửi tăng mạnh

 Quyết định số 43/2025 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ngày 28-11 về lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải quốc gia đối với ô tô lưu hành sẽ chính thức có hiệu lực từ 1-3-2026 nhằm giảm ô nhiễm.

Theo quy định mới, ô tô đang lưu hành sẽ được phân nhóm theo năm sản xuất để áp dụng mức khí thải bắt buộc từ mức 1 đến mức 5 (tương đương tiêu chuẩn Euro 1-Euro 5). Xe sản xuất trước năm 1999 áp dụng mức 1; xe đời 1999-2016 áp dụng mức 2; xe đời 2017-2021 áp dụng mức 3. Riêng Hà Nội và TP HCM sẽ áp dụng mức 4 cho nhóm xe đời 2017-2021 từ đầu năm 2027.

Ngay khi thông tin được công bố, nhiều chủ xe tỏ ra hoang mang. Ông Nguyễn Trương Hiển (phường Bình Trưng, TP HCM), hiện sử dụng xe đời 2015, cho biết xe của ông nhiều năm liền đều đạt khí thải trong các kỳ đăng kiểm. Tuy vậy, ông vẫn lo lắng: "Không biết sang năm kiểm định lại có còn đạt hay không, vì tiêu chuẩn mới nghe có vẻ ngặt hơn".

Cùng tâm trạng, ông Trần Hoàng Minh, chủ chiếc Toyota đời 2009, cho biết cách đây vài tháng, khi nghe tin siết kiểm tra khí thải, ông đã hỏi bán xe nhưng bị trả giá rất thấp, chỉ hơn 200 triệu đồng nên đành giữ lại. "Giờ quy định mới rõ ràng hơn, chắc tôi phải bán sớm, chấp nhận lỗ, vì sợ để lâu không ai dám mua" - ông nói.

Ở góc độ người kinh doanh, bà Nguyễn Thị Hiền, chủ hệ thống Ô tô Hiền (TP HCM), cho biết xe hiện nay "đời sâu" trên 10 năm gần như không tiêu thụ được. Việc áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới khiến người mua càng e ngại, vì không biết xe có vượt qua kiểm định hay không. Cửa hàng cũng hạn chế thu mua xe cũ đời sâu vì rủi ro tồn kho rất lớn.

Ông Tạ Công Tiên, Giám đốc hệ thống Chợ xe kiểu Mỹ, cho biết thị trường chỉ mới nhích nhẹ vào dịp cuối năm do nhu cầu mua sắm trước Tết, còn nhiều tháng trước gần như "đứng hình". Tuy nhiên, ngay khi nghe Nhà nước siết quy định về khí thải, những ngày gần đây, số lượng khách mang xe đến ký gửi tăng mạnh. Nguồn cung tăng khiến xe càng mất giá. "Dự kiến từ đầu năm sau, khi quy định chính thức áp dụng, thị trường xe cũ sẽ còn trầm lắng hơn. Không ít cửa hàng nhỏ có thể phải đóng cửa vì không gánh nổi chi phí" - ông Tiên bày tỏ.


