Không khuyến khích nộp tiền thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Không khuyến khích nộp tiền thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường

Thùy Linh

(NLĐO) - Quan điểm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường là không khuyến khích doanh nghiệp nộp tiền để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

Ngày 18-9, tại Hà Nội, Báo Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ NN-MT tổ chức "Hội thảo phổ biến, lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật lĩnh vực nông nghiệp môi trường.

Không khuyến khích nộp tiền nghĩa vụ bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp - Ảnh 1.

Hội thảo phổ biến, lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật lĩnh vực nông nghiệp môi trường

Theo đại diện Vụ Pháp chế, dự án Luật gồm 17 Điều - bao gồm 15 Điều sửa đổi, bổ sung 15 Luật (Luật Đất đai, Luật Địa chất và Khoáng sản sửa đổi riêng), Điều 16 về hiệu lực thi hành và Điều 17 về quy định chuyển tiếp.

Dự kiến, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2026, trừ trường hợp quy định về việc lập quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước và hạ tầng thủy lợi lưu vực sông liên tỉnh được thực hiện từ ngày 1-1-2027.

Một trong những nội dung được hiệp hội, doanh nghiệp góp ý là vấn đề liên quan tới sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường.

Trong đó, đại diện Hiệp hội Anh tại Việt Nam (BritCham) kiến nghị cho phép doanh nghiệp kết hợp đồng thời hai phương thức thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR): Tự tổ chức tái chế và đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Theo đó, cho phép trường hợp doanh nghiệp chưa hoàn thành đủ trách nhiệm tái chế có thể đóng góp vào quỹ bảo vệ môi trường phần khối lượng chưa hoàn thành thay vì bị xử phạt và tạo động lực để doanh nghiệp ưu tiên tái chế trực tiếp.

Trong khi đó, ông Jonathan Sourintha, Đồng Chủ tịch Tiểu ban Tăng trưởng Xanh thuộc EuroCham Việt Nam, kiến nghị Bộ NN-MT ban hành chính sách ưu đãi cho tất cả các loại bao bì nhựa tái chế (ví dụ: rPET, rPP, rPE,...), chẳng hạn như miễn thực hiện nghĩa vụ EPR đối với bao bì làm từ nhựa tái chế. Điều này sẽ khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi sang sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường trên phạm vi rộng hơn.

20 điểm nghẽn về nông nghiệp và môi trường cần tháo gỡ ngay trong năm 2025

Phản hồi kiến nghị của Hiệp hội, doanh nghiệp, đại diện Cục Môi trường cho biết quan điểm của Bộ là không khuyến khích doanh nghiệp nộp tiền để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường, thay vào đó cần xây dựng hệ thống thu gom, tái chế sản phẩm bao bì. Bởi, nếu số tiền đóng góp này được hạch toán vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp, có thể đẩy trách nhiệm môi trường từ doanh nghiệp sang phía người tiêu dùng phải chi trả.

Về vấn đề chính sách ưu đãi trong xử lý chất thải, đại diện Cục Môi trường cho biết sắp tới sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để nghiên cứu hình thức ưu đãi qua thuế, phí.

Theo Vụ Pháp chế, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường có 3 nhóm nội dung.

Thứ nhất, luật hóa các nội dung, quy định liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Thứ hai, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính. Thứ ba, giải quyết ngay vướng mắc, bất cập cấp bách phát sinh từ thực tiễn.

Với nhóm nội dung thứ ba, Bộ NN-MT xác định chỉ sửa đổi, bổ sung một số quy định thực sự là "điểm nghẽn", vướng mắc nhất để đưa vào dự án Luật theo yêu cầu của Bộ Chính trị là "Năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật".

Theo đó, dự án Luật đã xác định 20 "điểm nghẽn" tại 9 Luật cần tháo gỡ ngay trong năm 2025, đảm bảo theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Tin liên quan

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ mô hình "xây chung cư nuôi heo"

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ mô hình "xây chung cư nuôi heo"

(NLĐO) - Bộ NN-MT trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai mô hình chăn nuôi heo trong nhà nhiều tầng tại Việt Nam.

Thanh long, hồ tiêu "tắc đường" vào EU, Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp nóng

(NLĐO) - Cần nhanh chóng xử lý các vướng mắc về cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm phục vụ xuất khẩu với thanh long, hồ tiêu...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 2 phương án về bảng giá đất

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 2 phương án về sửa đổi quy định liên quan tới bảng giá đất.

bảo vệ môi trường nghĩa vụ tái chế nông nghiệp môi trường EPR bộ Nông nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo