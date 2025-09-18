Không khuyến khích nộp tiền thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường

Ngày 18-9, tại Hà Nội, Báo Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ NN-MT tổ chức "Hội thảo phổ biến, lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật lĩnh vực nông nghiệp môi trường.



Theo đại diện Vụ Pháp chế, dự án Luật gồm 17 Điều - bao gồm 15 Điều sửa đổi, bổ sung 15 Luật (Luật Đất đai, Luật Địa chất và Khoáng sản sửa đổi riêng), Điều 16 về hiệu lực thi hành và Điều 17 về quy định chuyển tiếp.

Dự kiến, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2026, trừ trường hợp quy định về việc lập quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước và hạ tầng thủy lợi lưu vực sông liên tỉnh được thực hiện từ ngày 1-1-2027.

Một trong những nội dung được hiệp hội, doanh nghiệp góp ý là vấn đề liên quan tới sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường.

Trong đó, đại diện Hiệp hội Anh tại Việt Nam (BritCham) kiến nghị cho phép doanh nghiệp kết hợp đồng thời hai phương thức thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR): Tự tổ chức tái chế và đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Theo đó, cho phép trường hợp doanh nghiệp chưa hoàn thành đủ trách nhiệm tái chế có thể đóng góp vào quỹ bảo vệ môi trường phần khối lượng chưa hoàn thành thay vì bị xử phạt và tạo động lực để doanh nghiệp ưu tiên tái chế trực tiếp.

Trong khi đó, ông Jonathan Sourintha, Đồng Chủ tịch Tiểu ban Tăng trưởng Xanh thuộc EuroCham Việt Nam, kiến nghị Bộ NN-MT ban hành chính sách ưu đãi cho tất cả các loại bao bì nhựa tái chế (ví dụ: rPET, rPP, rPE,...), chẳng hạn như miễn thực hiện nghĩa vụ EPR đối với bao bì làm từ nhựa tái chế. Điều này sẽ khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi sang sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường trên phạm vi rộng hơn.

Phản hồi kiến nghị của Hiệp hội, doanh nghiệp, đại diện Cục Môi trường cho biết quan điểm của Bộ là không khuyến khích doanh nghiệp nộp tiền để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường, thay vào đó cần xây dựng hệ thống thu gom, tái chế sản phẩm bao bì. Bởi, nếu số tiền đóng góp này được hạch toán vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp, có thể đẩy trách nhiệm môi trường từ doanh nghiệp sang phía người tiêu dùng phải chi trả.

Về vấn đề chính sách ưu đãi trong xử lý chất thải, đại diện Cục Môi trường cho biết sắp tới sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để nghiên cứu hình thức ưu đãi qua thuế, phí.

Theo Vụ Pháp chế, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường có 3 nhóm nội dung.

Thứ nhất, luật hóa các nội dung, quy định liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Thứ hai, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính. Thứ ba, giải quyết ngay vướng mắc, bất cập cấp bách phát sinh từ thực tiễn.

Với nhóm nội dung thứ ba, Bộ NN-MT xác định chỉ sửa đổi, bổ sung một số quy định thực sự là "điểm nghẽn", vướng mắc nhất để đưa vào dự án Luật theo yêu cầu của Bộ Chính trị là "Năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật".

Theo đó, dự án Luật đã xác định 20 "điểm nghẽn" tại 9 Luật cần tháo gỡ ngay trong năm 2025, đảm bảo theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.